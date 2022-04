Bei seinen Planungen für den städtischen Finanzetat für dieses Jahr ging Kämmerer Joachim Buuk davon aus, dass rund 800.000 Euro mehr an Gewerbesteuer eingenommen werden. Dennoch rechnet er damit, dass Kredite im Volumen von rund 2,1 Millionen Euro nötig sind, um den Etat ausgleichen zu können. Bürgermeister Arne Zwick sprach während der Sitzung des Gemeinderats von einer weiter engen Finanzplanung.

Für die Fraktion der Grünen forderte deren Vorsitzende, Angela Andres, dass in den Etat Geld für ein neues städtisches Verkehrskonzept eingestellt wird. Auch die Planung eines Parkhauses solle darin berücksichtigt werden. Der Bürgermeister hielt dagegen, dass im Bauamt gerade eine Stelle nicht besetzt sei. Und ein Konzept „nur für die Schublade“ hält er nicht für sinnvoll. Mit Blick auf die Personaldecke der Verwaltung sagte Joachim Bach, Chef der Fraktion der Freien Wähler, „wir sind an der Grenze des Machbaren angelangt.“

Rund fünf Millionen an Gewerbesteuer

Insgesamt hat Buuk für das Zahlenwerk, das er dem Gemeinderat vorstellte, rund fünf Millionen Euro an Gewerbesteuer eingeplant. In den vergangenen Jahren konnte die Stadt durchschnittlich zwischen 4 und 4,5 Millionen an Zahlungen der heimischen Betriebe verbuchen, so Buuk. Rund 128.000 Euro der zusätzlich in diesem Jahr erwarteten Gewerbesteuer wurden durch den im November vergangenen Jahres vom Gemeinderat angehobenen Steuersatz erzielt. Mit Wirkung zum 1. Januar war dieser von 350 auf 360 Punkte angehoben worden. Der Großteil des Pluses bei der Gewerbesteuer ist mit rund 670.000 Euro der guten Ertragslage der Firmen geschuldet. Für 2021 zahlten Firmen aus dem Industriepark 45.000 Euro an Gewerbesteuer, sagte Buuk auf Anfrage von Angela Andres.

Buuk gab vor dem Gemeinderat zu bedenken, dass sich Folgen des Krieges in der Ukraine, wie „gewaltige Preissteigerungen“, auswirken können. Allerdings seien konkrete Wirkungen noch unklar, begründete der Kämmerer, warum er im Entwurf des Etats für dieses Jahr diese noch außen vor ließ. Jürgen Alber, Chef der CDU-Fraktion, sagte, deshalb sei es nötig, auf Sicht zu fahren.

Höhere Einnahmen durch Holzverkauf

Für zusätzliche Einnahmen werden auch die Einkommensteuer und staatliche Zuweisungen sorgen. Zusammengenommen rechnet Buuk mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro. Und auch der Erlös aus dem Verkauf von Holz aus dem Stadtwald soll mit rund 356.000 Euro höher als im Vorjahr ausfallen – dank gestiegener Holzpreise.

An Investitionen wurde für dieses Jahr in die Finanzplanung aufgenommen, was von den Beschäftigten der Stadt auch umsetzbar ist, wie Bürgermeister Zwick sagte. Unter anderem sind rund eine Million Euro für den Bau der Gehwege, samt Ausbau der Straßenbeleuchtung und Glasfaseranschlüssen für die Häuser, im Zuge der Sanierung der Ziegelbühlstraße eingeplant. Die Sanierung wird in den nächsten Tagen begonnen.

Für die Reparatur von Straßen sind 100.000 Euro vorgesehen. Berücksichtigt ist auch die Sanierung der Messo­straße. Hier gab es einen Einbruch wegen einer darunter liegenden Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. 70.000 Euro sind für dieses Projekt vorgesehen. Mit 102.000 Euro sollen weitere Straßenlampen auf LED umgestellt werden. Die Stadt will rund 120.000 Euro ins Feuerwehrhaus stecken, hier soll auch die Heizung erneuert werden. 85.000 Euro sollen für den Unterhalt des alten Schulhauses in Rengetsweiler eingesetzt werden und 23.000 Euro, um neues Inventar für das Dorfgemeinschaftshaus in Ringgenbach zu kaufen. Und die digitale Ausstattung der Schulen soll mit 100.000 Euro weiter vorangetrieben werden.

Planung neuer Baugebiete

Für neue Bebauungspläne, um wieder Baugrundstücke anbieten zu können, ist auch Geld eingeplant. Die Gebiete Hauptbühl IV sowie das Areal Höfwiesen in Menningen sollen im Jahr 2023 erschlossen werden. Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Eichwasen in Heudorf sollen noch dieses Jahr abschließend erledigt werden. Dann können hier Wohnhäuser gebaut werden. Erschlossen werden soll auch das kleine Gebiet „Engelswieser Weg II“. Mit dem Verkauf von Bauplätzen will die Stadt dieses Jahr rund 650.000 Euro einnehmen.

