Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr Meßkirch aus. Ursache war eine Rauchentwicklung bei Bizerba.

Zu einem Feuerwehreinsatz rückte die Feuerwehr Meßkirch am Dienstagnachmittag um 13.51 Uhr bei Bizerba in der Jahnstraße aus. „Aufgrund einer Fehlbedienung gab es an einer Maschine eine Rauchentwicklung. Gebrannt hat es aber nicht“,