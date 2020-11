Nach zwei Jahren Renovierung herrschte große Freude in St. Martin über den Abschluss dieser Arbeiten. Erzbischof Stephan Burger betonte, dass die Kirche die Gläubigen zusammenbringe und bedauerte zugleich, dass dies wegen Corona ein Feiern mit angezogener Handbremse sei.

Am Sonntag riefen die Glocken der St.-Martins-Kirche zum ersten Mal nach zwei Jahren Renovierungszeit wieder zur Messe direkt in das Gotteshaus. Für viele bedeutete dies ein erhebender Moment, in der gereinigten und restaurierten Pracht des Rokoko