Ein Konzert mit den Metal-Bands Defender und Agitation erwartet die Fans am Samstag, 9. September, im Gemeindesaal in Heudorf, wie die Veranstalter mitteilen. Defender, die authentischste Manowar-Tribute-Band werde die legendäre Musik von Manowar live präsentieren. Doch das sei nicht alles, denn als besonderer Gast steht auch die Gruppe Agitation aus dem Raum Donaueschingen, die die Fans mit ihrem klassischen Thrash-Metal begeistern wollen, auf der Bühne.

Seit Jahrzehnten begeistern Manowar, die selbsternannten „Kings of Metal,“ die Metal-Welt mit Hymnen wie „Battles Hymns“, „Warriors of the World“ und „Heart of Steel“. Viele haben versucht, ihre Musik zu covern, doch niemand konnte je den gewaltigen Live-Sound und die einzigartige Bühnenperformance dieser Legenden reproduzieren – bis jetzt. Defender, die authentischste Manowar Tribute Band, hat sich über Jahre hinweg perfektioniert, um dem Original in jeder Hinsicht gerecht zu werden. „Es hat Jahre und Monate gedauert, um dieses großartige Projekt auszuarbeiten. Die Frage war bei uns nie, ob wir das umsetzen können, sondern wie wir es umsetzen“, erklärt Ben, der E-Gitarrist der Band.

Aber das ist noch nicht alles, denn die Metal-Nacht wird mit Agitation, einer Thrash-Metal-Band alter Schule aus dem Raum Donaueschingen, noch explosiver. Seit 2014 bieten sie ihren Fans abwechslungsreichen Metal mit Tempo, Groove und melodischen Parts, ganz in der Tradition US-amerikanischer Thrash-Metal-Bands der 80er und 90er Jahre, jedoch mit einer gesunden Portion Eigenständigkeit. Die Debüt-EP „Freedom Denied“ wurde im Juni 2017 veröffentlicht und erhielt durchweg positive Kritiken in Musikmagazinen wie „Rock Hard“ und „Deaf Forever.“ Agitation verspricht, das Publikum mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten mitzureißen und die Metal-Fans in Meßkirch-Heudorf in Ekstase zu versetzen.

Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr.