Der Mangel an Fachkräften stellt die Wirtschaft gegenwärtig vor große Herausforderungen. Betroffen sind davon neben den großen und kleinen Unternehmen ebenso die Städte und Gemeinden der Region. Das zeigt eine Umfrage des SÜDKURIER bei den Bürgermeistern von Meßkirch, Sauldorf und Leibertingen. Uni sono erklären die Verwaltungschefs, dass die anfallenden Aufgaben in den Gemeindeverwaltungen nur durch zahlreiche Überstunden zu erledigen sind.

Verwaltung arbeitet langsamer

Für Arne Zwick, seit 2002 Bürgermeister von Meßkirch, führt das in der Konsequenz dazu,“dass der Arbeitsdruck höher ist, und die Menge der Projekte, die bearbeitet werden können, einfach sinkt. Die Verwaltung wird in diesen Bereichen einfach langsamer.“

„Ich glaube, durch das stabile Umfeld, das wir bieten, bei guter Bezahlung, attraktiven Teilzeitmodellen und interessanten Arbeitsbereichen, sind wir in diesen Tagen ein sehr attraktiver Arbeitgeber.“Arne Zwick, Bürgermeister MeßkirchBild: Günther Brender | Bild: Guenther Brender

Sein Kollege in Leibertingen, Stephan Frickinger, der dort seit 2021 als Verwaltungschef arbeitet, findet zur Beurteilung der Situation drastische Worte: „Die Kommunen arbeiten nur noch im Strohfeuerlöschmodus, was ein Brandbrief des Städte- und Gemeindetags bereits im letzten Jahr aufzeigte. Das Ergebnis ist: Eine Überlastung der Mitarbeiterschaft, eine stockende Energiewende, frustrierte und verunsicherte Bürger und eine Zunahme der Gewaltbereitschaft in Sprache und Taten.“

„Es ist schwierig, junge Mitarbeitende zu finden, gerade hier im ländlichen Raum. Größere Städte wie Freiburg, Tübingen und Stuttgart haben mehr zu bieten als eine kleine Gemeinde in unserer Region.“Severin Rommeler, Bürgermeister SauldorfBild: Günther Brender | Bild: Günther Brender

Auch der Sauldorfer Bürgermeister Severin Rommeler, der erst unlängst am 1. März des Jahres sein Amt in Sauldorf antrat, bestätigt: „Das Arbeitsaufkommen ist sehr hoch, wir arbeiten im Rathaus alle mit Überstunden.“ Ihm schwant nichs Gutes, wenn er in die Zukunft schaut. Man habe zwar gegenwärtig alle Stellen besetzt, aber: „Der Großteil meines Rathausteams inklusive des Bauhofteams gehört zu den geburtenstarken Jahrgängen und diese werden auch zum Teil zeitgleich in Rente gehen.“

Personalsuche gestaltet sich schwierig

Damit spricht der Sauldorfer ein weiteres schwieriges Thema des Fachkräftemangels an: den Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern auf freie oder frei werdende Stellen. Bürgermeister Stepan Frickinger erklärt für die Leibertinger Gemeindeverwaltung: „Die Personalsuche gestaltet sich als sehr schwierig. Das Bewerberfeld ist aufgrund der fallenden Ausbildungszahlen stark eingeschränkt, während die komplexer werdenden Vorgänge in der Verwaltung dringend Fachpersonal erfordern.“ Passende Mitarbeiter aus der Privatwirtschaft abzuwerben, gestalte sich heute sehr schwierig, „da der Verdienst in der freien Wirtschaft (je nach Berufszweig) teilweise inzwischen doppelt so hoch ist wie in der Verwaltung.“ Zudem seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt, der aus der Unzufriedenheit mancher Bürger mit auf Bundes- oder Landesebenen getroffenen politischen Entscheidungen resultiere und an „die Gemeindeverwaltung adressiert (wird), welche jedoch selbst nur Sachbearbeiter bundespolitischen Entscheidungen ist.“

„Die Kommunen arbeiten nur noch im Strohfeuerlöschmodus, was ein Brandbrief des Städte- und Gemeindetags bereits im letzten Jahr aufzeigte. Das Ergebnis ist: Eine Überlastung der Mitarbeiterschaft, eine stockende Energiewende, frustrierte und verunsicherte Bürger und eine Zunahme der Gewaltbereitschaft in Sprache und Taten.“Stephan Frickinger, Bürgermeister LeibertingenBild: Manfred Dieterle-Jöchle | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred

Bürgermeister Arne Zwick hält das Arbeitsumfeld im Meßkircher Rathaus nach wie vor für attraktiv. „Ich glaube, durch das stabile Umfeld, das wir bieten, bei guter Bezahlung, attraktiven Teilzeitmodellen und interessanten Arbeitsbereichen, sind wir in diesen Tagen ein sehr attraktiver Arbeitgeber.“ So schätzt es auch sein Sauldorfer Kollege Severin Rommeler ein: „Der Öffentliche Dienst ist durchaus attraktiv, wir werden aber um weitere Steigerungen der Attraktivität mit freiwilligen Zusatzleistungen nicht drum herum kommen. Auch möchte ich das Rathaus für Praktika von Auszubildenden und Studierenden öffnen, sodass ein Blick in eine kleine Verwaltung, wie wir sie haben, möglich ist. Denn die Aufgaben sind sehr vielfältig im Vergleich zu größeren Verwaltungen.“

Kreis Konstanz Notfallsanitäter schlagen Alarm: Wer rettet den Rettungsdienst? Das könnte Sie auch interessieren

Alle drei Bürgermeister erkennen indes einen schon bestehenden oder sich entwickelnden Fachkräftemangel in ihren Gemeindeverwaltungen. Während Stephan Frickinger erklärt, es bestehe „zwischenzeitlich in jedem Bereich“ Bedarf, nennt Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick vor allem „in technischen Berufen im Bereich Handwerklich und Studiert an Fachkräften“ problematisch. Zwick weiter: „Aktuell stellen wir fest, dass die Menge der Bewerbungen stark rückläufig ist. Bei der Qualität sind wir aktuell sehr zufrieden. Die Art der Stellenausschreibung verändert sich auch sehr stark. Die klassische Stellenausschreibung ist auf dem Rückzug.“ Und Severin Rommeler aus Sauldorf sagt: „Für unsere Stellenausschreibung der Hauptamtsleitung hatten wir Glück eine neue Fachkraft zu finden. Es ist schwierig junge Mitarbeitende zu finden, gerade hier im ländlichen Raum. Größere Städte wie Freiburg, Tübingen und Stuttgart haben mehr zu bieten als eine kleine Gemeinde in unserer Region.“

Mehr Ressourcen bereitstellen

Um die Personalsituation zu entspannen, wünscht sich Stephan Frickinger, „dass Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene nicht nur den Kommunen und Bürgern zur Bearbeitung übertragen werden, sondern dass zeitgleich die Bearbeitungsgrundlage durch Ressourcenbereitstellung eröffnet wird. Das wäre der Antriebsmotor für den zufriedenstellenden Wandel in unserem Land und die Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber.“