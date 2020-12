von Gerhard Feuerstein

Wer kennt ihn nicht, den Anglizismus „to go“, der einem heutzutage an allen Ecken und Ende begegnet. Doch dass es einmal „Weihnachten to go“ geben würde, daran hat bis vor einigen Monaten sicher niemand gedacht. Seither bringt die Corona-Pandemie immer wieder kreative Ideen zum Vorschein. So auch bei der Evangelischen Kirchengemeinde Stetten am kalten Markt, bei der sich die Verantwortlichen um Pfarrer Samuel Schelle etwas ganz Neues haben einfallen lassen. „Noch nie wurde die Weihnachtsbotschaft den Menschen wohl auf diese Weise weitergegeben“, unterstreicht der Geistliche gegenüber unserer Zeitung: „Aber die steigenden Corona-Zahlen lassen uns leider keine andere Möglichkeit mehr“. Gerne hätte Pfarrer Schelle an Heiligabend zusammen mit den Kindern wieder die traditionelle Christvesper gelesen. Längst waren die Planungen dafür im Gange.

Keiner soll gefährdet werden

Doch ganz aktuell sprechen die hohen Infektionszahlen, von denen unter anderem ein Ort seines Kirchenbezirkes betroffen ist, eine andere Sprache: „Niemanden zu gefährden und Gruppenbildung zu vermeiden haben für uns daher natürlich oberste Priorität“, betonen der Geistliche und der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Stephan Spillecke daher unisono.

Kreis Sigmaringen So viele Corona-Fälle gibt es in Ihrem Heimatort im Landkreis Sigmaringen Das könnte Sie auch interessieren

Traurig muss niemand sein

Daher müsse man zu diesem – für den einen oder anderen – „sicher erst einmal traurigen Schritt“ greifen. Doch traurig sein, müsse an Heiligabend niemand. Denn was Kinder und Erwachsene trotz der widrigen Umstände erwarte, sei ein hell erleuchteter und zauberhaft geschmückter Kirchhof, der einlade, sich die „Weihnachtsgeschichte und das Licht der Weihnacht mit einer Kerze mitzunehmen“. „Die Tore unserer ‚blauen Kirche‘ laden ein, einen Moment zu verweilen, Kerzenschein und Krippe in sich auf zu nehmen und der Musik zu lauschen“, so Pfarrer Samuel Schelle. Der Weihnachtsbaum werde draußen stehen, ebenso die Krippe im Eingangsbereich der Kirche. „Weihnachtliche Musik soll einstimmen auf den Heiligen Abend“. Für Groß und Klein gäbe es die Geschichte von der Geburt Jesu in Form eines kleinen Heftchens oder einer Andacht zum Mitnehmen. „Von 16 Uhr bis 23 Uhr dürfen alle Interessierten vorbei kommen und sich ihr ganz persönliches ‚Weihnachten to go‘ abholen“, informiert Stephan Spillecke und weist darauf hin, dass dabei auch auf genügend Abstand, das Tragen von Masken sowie auf allgemeine Rücksichtnahme geachtet werde.

Stetten am kalten Markt Samuel Schelle offiziell als neuer Ortspfarrer in Stetten eingeführt Das könnte Sie auch interessieren

Aufmerksamkeit durch Flyer und Plakate

Mit Flyern und Plakaten macht die Evangelische Kirchengemeinde inzwischen auf diese ganz besonderen „Weihnachten to go“ aufmerksam. „Gerne dürfen die Kinder ihren selbstgebastelten Stern mitbringen und an die Christbäume vor der blauen Kirche hängen“, heißt es dort. Sowohl Schelle als auch Spillecke bedauern, „dass wir auf einen Präsenzgottesdienst in diesem Jahr verzichten müssen“. Zwar sei ursprünglich ein großer Freiluftgottesdienst zur Christvesper geplant gewesen. Doch inzwischen richte man den Blick nach vorne: „Wir haben schon die Krippe, die geschmückten Bäume und die vielen Kerzen vor Augen – und darauf freuen wir uns echt“, betonen sie. Und wer nicht persönlich vorbei kommen könne, dem wünsche man natürlich aus der Ferne „ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Gesundheit“, sagt Pfarrer Schelle mit leuchtenden Augen.