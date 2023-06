Ihr zehnjähriges Bestehen feiert die Klosterbaustelle Campus Galli am Sonntag, 25. Juni. Die Mittelalterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch öffnete am 22. Juni 2013 ihre Tore. Begleitet von einem großen Festakt, nahmen die Handwerker ihre Arbeit auf. Manche sind seit dieser ersten Stunde dabei und haben Tag für Tag mit fleißigen Händen dazu beigetragen, dass viele Werkstätten, Ställe und Gärten, eine Kirche und eine große Scheune entstanden sind. Dazu viele kleine und große Gegenstände des mittelalterlichen Alltags – Gewänder, Möbel, Gefäße und Werkzeug. Wenn nun am Jubiläumstag, zehn Jahre nach den damaligen Feierlichkeiten die Tore öffnen, soll der Alltag einmal unterbrochen werden.

Meßkirch Klarer Sparkurs für den Campus Galli in Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

Aktionstag lädt zum Mitmachen ein

Am Jubiläumstag, 25. Juni, dürfen die Besucher selbst einmal ran und sich beim Schindelmachen, Weben und vielen anderen Dingen ausprobieren. Die Mitarbeiter leiten fachkundig an und passen auf, dass sich niemand verletzt. Ob die Resultate am Ende des Tages brauchbar sind, hängt vom Geschick des Einzelnen ab. Im Vordergrund steht auf jeden Fall der Spaß.

Meßkirch Sie machen jetzt gemeinsame Sache: Naturpark Obere Donau kooperiert mit dem Campus Galli in Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

Museen machen Werbung für die Region

Viele Museen der Region sind am Jubiläum auf dem Gelände zu Gast und zeigen, was es in der Region alles zu entdecken gibt: Zwischen den Mammutjägern in den Höhlen der Alb und dem fürstlichen Leben im Hohenzollernschloss Sigmaringen liegen Zehntausende von Jahren. Über den Campus Galli verteilt bieten die Museen Informationen und Aktionen zum Mitmachen an, worüber sich insbesondere die Kinder freuen dürften: Steinzeitlichen Schmuck basteln, eine römische Gladiatoren-Rüstung anprobieren oder ausprobieren, wie die Schönheitspflege vor 200 Jahren ablief? Dieses und vieles mehr wird es am Jubiläumstag zu erleben geben. Folgende Museen sind dabei (alphabetisch sortiert): Archäologisches Landesmuseum, Konstanz; Badisches Landesmuseum, Karlsruhe; Federseemuseum Bad Buchau; Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck; Hohenzollernschloss Sigmaringen; Keltenmuseum Heuneburg, Herbertingen und das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren.

Das Bild zeigt die Scheune auf dem Campus Galli, die als erstes Gebäude auf der Baustelle Campus Galli in Meßkirch fertig gewesen ist. | Bild: Günter Ludwig Design

Ensemble spielt Konzerte

Ein Höhepunkt wird in der Holzkirche stattfinden: Das Ensemble Ordo Virtutum unter der Leitung des Musikwissenschaftlers Stefan Morent/Universität Tübingen wird in drei 20-minütigen Kurz-Konzerten Beispiele aus der liturgischen Musik des frühen Mittelalters vorstellen. Spannend ist dabei unter anderem die Frage, wie die Holzkirche klingt? Denn meist denkt man bei Gregorianischem Choral an große, steinerne Kirchenbauten. Die Realität sah im frühen Mittelalter jedoch anders aus, da die meisten Kirchen während der Bauzeit der großen Klosterkirchen noch aus Holz waren. Den Zuhörern wird somit die einmalige Gelegenheit geboten, sich selbst ein Bild davon zu machen, wie sich das Mittelalter angehört hat – eine akustische Reise in die Vergangenheit. Die Kurz-Konzerte sind um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr und dauern jeweils 20 Minuten. Da der Platz in der Holzkirche begrenzt ist, ist es notwendig, für den jeweiligen Zeitpunkt ein Ticket zu lösen. Diese können im Vorverkauf in der Tourist-Information Meßkirch oder im Museumsshop für je fünf Euro gekauft werden.

Auch für das leibliche Wohl ist bei der Veranstaltung bestens gesorgt. Neben verschiedenen Angeboten für das Mittagessen, wird im Eingangsbereich mit Kaffee und Kuchen bewirtet. So soll der Jubiläumstag auch dazu einladen, mit Freunden und Bekannten zusammenzusitzen und die schöne Atmosphäre des Geländes zu genießen.