Meßkirch vor 23 Stunden

Erweiterte Notbetreuung: Kindergärten machen wieder Angebot für Vorschulkinder

In den Kinderbetreuungseinrichtungen in Meßkirch startet am 25. Mai die erweiterte Notbetreuung. Vor allem für die Vorschulkinder soll die Betreuung wieder starten, denn sie haben noch Förderbedarf vor dem Schulstart im Herbst. Wo Platz ist, können auch diejenigen Eltern ihre Kinder in die Betreuung schicken, die eigentlich kein Anrecht auf eine Notbetreuung haben. Dazu müssen sie einen Antrag stellen.