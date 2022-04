von Karl Mägerle

Die Blaskapelle Peng hätte unter normalen Umständen im Jahr 2020 ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Doch pünktlich zur CD-Veröffentlichung kam der Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Es hätte ein besonderes Jahr werden sollen mit CD-Vorstellung, Doppelkonzerten, musikalischen Veranstaltungen zusammen mit Topformationen wie der Scherzachtaler Blasmusik und den Innsbrucker Böhmischen. Doch dann kam alles anders.

Keine direkten Kontakte wegen Corona

Von heute auf morgen ist alles eingeschränkt gewesen: keine Proben mehr, keine Auftritte mehr und Kontakte mit den Kameraden und der Sängerin seien nur noch übers Telefon, Handy oder Computer möglich gewesen, erinnert sich Harald Reiss, musikalischer Leiter der Blaskapelle Peng in einem Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir hatten alles vorbereitet“, so Jörg Bösch, einer der Flügelhornisten der Kapelle. Die neue CD war fertig zur Präsentation, die Bandmitglieder voller Euphorie, aber leider sei dann alles blockiert gewesen. „Für eine regionale Kapelle können wir stolz darauf sein, dass wir mit mehr als der Hälfte der Gründungsmitglieder im 27. Jahr noch am Start sind.“ Denn in dieser schwierigen Zeit der Pandemie sei es nicht unbedingt selbstverständlich, dass alles wieder so weiterläuft, wie es im Jahr 2020 aufgehört hat.

Umso mehr freuen sich die Mitglieder der Blaskapelle Peng, dieses Jahr das „25 plus 2“ zu feiern. Und zwar am Samstag, 23. April ab 20 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach. Dieses Konzert ist der offizielle Saisonauftakt.

Breit gefächertes Repertoire

Die Kapelle wird beim Auftritt in Ostrach wieder ihr breit gefächertes Repertoire zum Besten geben und lädt die treuen Fans und Gönner ein, einen tollen Abend mit Blasmusik zu verbringen. Durch das Programm führt Freund und Humorist Helmut Kiefer. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Musikvereins Ostrach.

Die Blaskapelle Peng besteht aus 18 Musikern, die sich aus Liebe zur böhmisch-mährischen Blasmusik zusammengefunden haben, um in einer kleinen Besetzung diese Art Musik auszuleben.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf erhältlich bei allen Musikern oder unter den Telefonnummern 01 72/3 61 62 33 sowie 0 75 75/24 15. Die Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Der Halleneinlass ist ab 19 Uhr: Weitere Informationen sind zu finden unter

http://www.blaskapelle-peng.de