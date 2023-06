Die Autorin Annette Maria Rieger kommt nach Meßkirch. Wie die Stadt Meßkirch in einer Pressemitteilung informiert, liest sie am Freitag, 16. Juni, 17.30 Uhr, aus „Der Walder vom Schwarzwald. Erinnerungen an den rebellischen Förster Walter Trefz“. Die Lesung findet im Hotel „Brigel-Hof“, Dorfstraße 1 in Meßkirch-Langenhart statt, der Eintritt ist frei. Wenn Walter Trefz erzählte, war es, als klinge in seiner Stimme das Raunen und Rauschen der Bäume mit. Während des Waldsterbens in den 1980er Jahren wurde der Förster vom Kniebis für viele zum charismatischen Aufklärer, für andere blieb er zeitlebens ein „Öko-Spinner“. Der „Walder“ stand weit über seine Heimat hinaus für ein radikales Umdenken: „weniger Chemie, weniger Technik. Wildnis statt Wirtschaftswald.“ Seine Auseinandersetzungen mit der Forstbehörde sind ebenso legendär wie sein tiefes Naturverständnis, mit dem er den Nationalpark Schwarzwald mit auf den Weg gebracht hat.

Über Jahre war Annette Rieger immer wieder Gast in seinem Haus auf dem Kniebis und hat seinen Erzählungen gelauscht, außerdem Gespräche mit Wegbegleitern geführt. Was sie erzählt, ist die Geschichte „ihres Walders“, eine sehr persönliche Lebensgeschichte des Försters, Lebensphilosophen und Widerständlers Walter Trefz, gleichzeitig ein Blick hinter die Kulissen von früher Umweltbewegung, Forstwirtschaft und Tourismus im Schwarzwald. So ist nach dem Tod von Walter Trefz 2021 ein sehr persönliches Porträt des Försters und Umweltaktivisten entstanden, das einen differenzierten Blick hinter die Kulissen von Forstwirtschaft und Tourismusidyll ermöglicht.

Die Autorin Annette Maria Rieger, 1971 in Tübingen geboren, lebt als Journalistin, Autorin und Kulturvermittlerin in Waldachtal bei Freudenstadt. Seit 2016 zeichnete sie Walter Trefz‘ Erinnerungen auf, sprach darüber mit Weggefährten – und aber auch mit denen, die ihm eher kritisch gegenüberstanden. Als Walter Trefz im Juli 2021 unerwartet starb, begann sie, aus all den Aufzeichnungen und Gesprächsmitschnitten ihr bislang persönlichstes Buch zu schreiben.