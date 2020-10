„Wie würde ich reagieren? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Held.“ Dies ist eines von 36 Zitaten, welche die Künstlerin Karolin Bräg aus zahlreichen Gesprächen zusammengestellt hat. In ihnen nahm sie Bezug auf die 90 Patienten, die von den Nationalsozialisten 1940/41 aus dem ehemaligen Fürst-Carl-Landeskrankenhaus Sigmaringen abgeholt und ermordet wurden. Im Mittelpunkt standen die beiden Fragen „Was bedeutet Ihnen die Würde des Menschen?“ und „Was erhoffen Sie, wenn Sie der Opfer gedenken?“. Jedes Zitat ist einzeln auf Papier gedruckt und regt zum Nachdenken an.

Ausstellung und Katalog Die Ausstellung „NS-Unrecht und Widerstand im Spiegel der Kunst“ ist noch bis zum 18. Oktober zu sehen. Sie ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der alle Arbeiten der Ausstellung umfasst, die Reflexionen der einzelnen Künstler und ihre biografischen Daten sowie Informationen zu den Opfern. Neben dem Geleitwort der Landrätin Stefanie Bürkle enthält er einen Beitrag von Edwin Ernst Weber über „Kunst und Erinnern. Zur Entstehung der Ausstellung ‚NS-Unrecht und Widerstand im Spiegel der Kunst‘“. Darin geht er im Rückblick auf vergangene Kunstausstellungen zum NS-Unrecht auf den Wandel der Erinnerungen ein. Es bleibe die Erkenntnis, dass Erinnerung nichts Statisches und Endgültiges ist, sondern immer wieder neu verhandelt und gestaltet werden müsse. Der Katalog ist für 5 Euro erhältlich.

Die Künstler Eckhard Froeschlin, Bernhard Maier, Nikolaus Mohr und Roland Wilhelm Schmitt nehmen in ihren Arbeiten ebenfalls Bezug auf das Erinnern an Personen, die eine Zeit lang in der Region lebten und Opfer des NS-Unrechtsregimes wurden. Zu sehen sind sie in der Ausstellung „NS-Unrecht und Widerstand im Spiegel der Kunst“ in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss.

Schicksal der Opfer des NS-Regimes bewegt Besucher

„Ich finde es unglaublich, was mit den Zwangsarbeitern geschah“, kommentiert Ellen Geiger die Informationen zu den Zeichnungen von Roland Wilhelm Schmitt. Vor allem berührt es sie, dass dieses Unrecht vor Ort geschah. Die beiden Zwangsarbeiter Mirtek Grabowski und Jan Kobus wurden wegen sogenannter „Rassenschande“ erhängt; Jan Kobus außerhalb der Stadt Pfullendorf und Mirtek Grabowski bei Ruschweiler.

Die durch die Krakelschrift kindlich wirkenden Zeichnungen von Roland Wilhelm Schmitt berühren, da sie auf die Unschuld der Liebe hinweisen. Die eckig geformten Buchstaben erinnern an Einritzungen in Baumrinde, die Baumfrüchte und Tiere an die Orte der Hinrichtung.

Ellen Geiger fühlt sich am stärksten vom Schicksal der beiden Zwangsarbeiter Mirtek Grabowski und Jan Kobus berührt. | Bild: Michelberger, Isabell

Die collagierten Sperrholz-Reliefs von Bernhard Maier befassen sich mit der jüdischen Familie Frank, die aus Sigmaringen vertrieben und in die Emigration gezwungen wurde. Maier integriert darin familiäre Fotos, Bilder des Wohnhauses und bruchstückhafte Impressionen von Innenräumen. Diese sind eingezwängt zwischen den massiven und blockhaften Übermalungen, welche die Zerstörung von Lebenswelt und Privatem vor Augen führen.

Widerstandskämpfer im Fokus

Die Radierungen von Eckhard Froeschlin beziehen sich auf den in Bachhaupten geborenen Rechtsanwalt Reinhold Frank, der sich als Anwalt für Widerstandskämpfer einsetzte. Er wurde im Januar 1945 wegen Hochverrats in Plötzensee hingerichtet. Inspiration für seine Arbeiten bildet ein Foto des Anwalts, das ihn gefangen und abgemagert bei seiner eigenen Verteidigung zeigt. Die Predigerhaltung, die Froeschlin in den Radierungen betont, verweist auf einen möglicherweise ungebrochenen Glauben an die Justiz und die aufrichtige Überzeugung des Anwalts.

Barbara Marks und Karl-Herwarth Kieser bestaunen die Arbeiten von Eckhard Froeschlin, die sich mit dem Schicksal des Rechtsanwalts Reinhold Frank befassen. | Bild: Michelberger, Isabell

Da die berühmte Widerstandskämpferin Sophie Scholl 1941 ihren Reichsarbeitsdienst in Krauchenwies verbrachte, steht auch sie im Zentrum der Ausstellung in der Kreisgalerie. Auf dem Digitaldruck „Vom Schwinden und Vergessen“ ist zigfach das gleiche Porträt von Sophie Scholl zu sehen, das von oben nach unten und von links nach rechts immer weiter verblasst, bis kaum mehr ein grauer Hauch zu erkennen ist. Es mahnt an das tragische Verschwinden Sophie Scholls aus ihrer Lebenswelt, zugleich auch an das allmähliche Verblassen von Erinnerungen.

Carsten Galbring betrachtet in der Ausstellung „NS-Unrecht und Widerstand im Spiegel der Kunst“ in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss die künstlerische Auseinandersetzung von Nikolaus Mohr zu der Widersandskämpferin Sophie Scholl. | Bild: Michelberger, Isabell

Dass diese Erinnerungsarbeit stets mühsam ist und sich aus kleinen Details zusammensetzt, davon erzählt eine weitere Arbeit von Nikolaus Mohr, in der auf ineinandergeschobenen Flugblättern das Porträt der Widerstandskämpferin als noch unvollständiges Puzzle zu erkennen ist. Lücken befinden sich noch inmitten des Bildes, weiße Puzzleteile liegen umher. Sie müssen noch mühsam zugeordnet werden.

Regionale und überregionale Geschichte kommen zusammen

Von dieser Pflicht zum stets hinterfragenden Erinnern handelt die gesamte Ausstellung. „In der Ausstellung fällt die überregionale Geschichte mit der regionalen zusammen“, erzählt Besucher Carsten Galbring von seinen Eindrücken in der Kreisgalerie. Es sei alles nicht so weit weg, wie man immer denke, sowohl zeitlich als auch geografisch. Danach befragt, was ihn am meisten berührte, zeigt Karl-Herwarth Kieser spontan auf die Tafel mit dem Zitat: „Die Kinder mit Downsyndrom gibt es hier seit zehn Jahren nicht mehr. Seit es die Tests gibt.“

Neben den Arbeiten der Künstler sind auf Tafeln sowohl ihre Reflexionen zu lesen als auch Informationen zu den Widerstandskämpfern, mit denen sich die Arbeiten befassen.