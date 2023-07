Eine große Gruppe aus 29 Turnerinnen und zwei Turnern des TV Meßkirch samt eines großen Trainer- und Betreuerstabs waren in Offenburg beim Landeskinderturnfest – mit Erfolg, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Am Freitag am Grimmelshausen-Gymnasium angekommen, wurde in Klassenzimmern Quartier bezogen, um dann die Eröffnungsfeier zu besuchen. Am Samstag standen die Wettkämpfe an. Der TV ging mit sechs Mannschaften an den Start. Trotz brütender Hitze lieferten die Teams sehr gute Leistungen ab. Spannend wurde es bei den Siegerehrungen. Bei den Kinderwahlwettkämpfen waren teils mehr als 50 Mannschaften aus dem gesamten badischen Verbandsgebiet pro Wettkampfklasse angetreten. Umso größer war die Freude über die erreichten Platzierungen nicht nur beim Trainerteam Leonie und Ronja Schumacher sowie Alice Thoma. Das Team Emily Töfferl, Lena Schlesiger, Julia Schlude und Luna Marquart erreichte mit Übungen am Boden und Minitrampolin einen 6. Platz (Mädchen, Altersklasse 14 Jahre und jünger). Die guten Resultate der weiteren Teams: 8. Platz (gemischte Mannschaft, 13 Jahre und jünger), 10. Platz (gemischte Mannschaft, neun Jahre und jünger), 14. Platz (Mädchen, neun Jahre und jünger), sowie 27. Platz (Mädchen, 13 Jahre und jünger).

Anlässlich des Turnfestes fand auch das Badische Schülergruppentreffen der Turnergruppen statt. Der TV Meßkirch ging in der Altersklasse SGW (zehn Jahre und jünger) an den Start. Für ihre Bodenübung heimste das Team die Tageshöchstwertung von 9,15 Punkten ein. Beim Medizinballweitwurf und Staffellauf konnte nicht ganz an die Trainingsleistungen angeknüpft werden. Umso spannender wurde es, als die Gesamtergebnisse verkündet wurden. Das Team Lara Weißhaupt, Leni Jengo, Ida Nabenhauer, Stella Günther, Violetta Krets, Lorena Schilling, Rebekka Kiermasch, Mable Braun, Svea Vögele, Malin Ludwig, Elaine Brieger und Elif Seyrek schaffte den 2. Platz und musste sich mit ganz knappem Rückstand (0,35 Punkte) dem Landessieger MTV Karlsruhe geschlagen geben.