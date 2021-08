Der lokale stationäre Handel ist keineswegs out, aber er braucht den Online-Handel, um seinen Gewinn zu steigern und dadurch zu überleben. Davon sind Mathias Bank und Sebastian Fruchtzweig vom Meßkircher IT-Unternehmen Repalogic, das Software-Lösungen für Onlineshops entwickelt, seit Langem überzeugt. Das Kaufverhalten während und nach dem Lockdown gibt ihnen recht. Eine weitere Bestätigung ihrer IT-Philosophie erhielten sie durch die Entscheidung des deutschlandweiten Verbands der Baumärkte Bauvista, der das Onlineshop-System Tyrios aus der Meßkircher Ideenschmiede ihren über 700 Mitgliedern empfiehlt. Ebenso empfahl der Verband für das Umsetzen der Onlineshops und Webseiten die Zusammenarbeit mit der Meßkircher Agentur. Ein beachtlicher Erfolg für das kleine 20-köpfige Unternehmen.

Bauvista Die Bauvista ist eine Einkaufskooperation für Baumärkte, Baustoffhändler und den Baustoffgroßhandel. Sie ist damit Ansprechpartnerin für den Mittelstand in den Bereichen Bauen, Wohnen und Garten und kooperiert deutschlandweit mit über 700 Standorten. Der Außenumsatz bewegt sich bei rund 1,5 Milliarden Euro. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Herstellern, Lieferanten und dem Einzel- beziehungsweise Großhandel. Die Mitglieder können von vergünstigten Einkaufskonditionen profitieren und werden unterstützt bei Werbe-Kampagnen, Katalogen sowie im Online- und Social-Media-Bereich. Weitere Informationen: www.bauvista.de

„Es ist ein Fehler, online und lokal getrennt zu sehen“, betont der geschäftsführende Gesellschafter von Repalogic Mathias Bank. Eine Kombination sei eine gewinnbringende Lösung für kleine und mittelständische Betriebe und Geschäfte, zumal sich Kaufinteressenten jeden Alters mittlerweile im Internet informieren.

Stationäre Handel bleibt unverzichtbar

In der Zeit des Lockdowns hätten viele Händler positive Erfahrungen mit dem Online-Handel gesammelt. „Das hat ihre Einstellung tatsächlich verändert“, stellt Mathias Bank fest. „Wir haben festgestellt, dass die Händler ihre Online-Shops, die in der Notsituation während der Corona-Zeit entstanden, aktiv lassen“, ergänzt Sales Manager Sebastian Fruchtzweig. Sie bräuchten sich nicht davor scheuen, mit der billigeren Konkurrenz mitzuhalten, da Kunden besonders auf Nachhaltigkeit, Beratung durch Ansprechpartner und unkomplizierten Umtausch Wert legen. Dass auch der stationäre Handel unverzichtbar sei, erkenne man an den Filial-Eröffnungen der großen internationalen Internet-Händler wie Zalando oder Amazon in den Großstädten.

Online-Auftritte sehr erfolgreich

Die IT-Firma, die im Zentrum von Meßkirch angesiedelt ist, entwickelt bereits seit vielen Jahren Software, welche den Online-Handel unterstützt und individuelle Lösungen anbietet. Zu einem wichtigen Ziel der Händler gehöre es, im Internet wahrgenommen zu werden. Mathias Bank, der auch Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Meßkirch ist, zieht als Beispiel seinen Kunden, den Baumarkt Profi Winkler, heran. Als der Baumarkt seine Produktpalette online stellte, habe er im Internet einen riesigen Zuwachs an Aufmerksamkeit erfahren. Die Kaufinteressenten schätzen den Service sowie zu den Produkten Beschreibungen zu erhalten. Der überaus große Vorteil vonseiten der Händler bestehe darin, dass sie im Internet mit ihrer Service-Palette punkten könne, von der Beratung, über den Umtausch, den Verleih von Geräten, diversen Anregungen bis zu Workshops.

Meßkirch Matthias Bank von der Gewerbe- und Handelsvereinigung in Meßkirch: „So wie in den vergangenen Monaten kann es in meinen Augen keinesfalls weitergehen“ Das könnte Sie auch interessieren

Onlineshop oder ein Schaufenster 2.0

Den Verband der Baumärkte Bauvista überzeugte das Konzept von Repalogic, da die Software Tyrios die Bauvista-Content-Cloud mit der Warenwirtschaft der Baumärkte verbindet und die Produkte voll automatisiert in den Tyrios-Onlineshop bringt, erläutert der Sales Manager den Vorgang. Baumärkte, die keinen Onlineshop wünschen, können ihre Produkte auf einer Homepage in einem Schaufenster 2.0 zeigen. „Für den stationären Einzelhandel ist ein Onlineshop oder ein Schaufenster 2.0 eine verlängerte Ladentheke“, beschreibt Mathias Bank die IT-Lösung.

Service ist unverzichtbar

Was die Händler anbelangt, stellen Fruchtzweig und Bank ganz klar fest. Ein Durchreichen von Produkten vom Hersteller an den Kunden wird zukünftig nicht mehr reichen. „Wer selbst keinen Service anbietet, wird verlieren“, formulieren sie die Entwicklung sowohl für den ländlichen als auch für den städtischen Handel. „Wir haben gesehen, dass der Online-Handel kleine Geschäfte durch die Krise gebracht hat. Aber es braucht auch kreative Ideen“, erklärt Bank. Der Handel der Zukunft müsse mit einem Konzept überzeugen.