Mannshohe Weidenkörbe stehen auf der Wiese von Petra Häusler direkt vor ihrem Haus in Bichtlingen, von wo aus der Blick in die Ferne schweifen kann. Hinter den Obstbäumen taucht die Silhouette von Meßkirch mit dem markanten Kirchturm und dem Schloss auf. An diesem Platz flechtet Petra Häusler ihre Körbe, die sich dekorativ in einen Garten integrieren lassen, bewachsen oder unbegrünt, die als gemütlicher Sitzplatz oder kleiner Wigwam für Kinder gestaltet werden können. Nachdem sie jahrelang kleine Flechtobjekte hergestellt hatte, entwickelte die Hauswirtschafterin die Idee für die großen Weidenkörbe.

Von ihrem Wiesen-Arbeitsplatz aus hat Petra Häusler einen herrlichen Ausblick in Richtung Meßkirch. Neben ihr steht der fast fertige Weidenkorb für ihre Enkelin. | Bild: Isabell Michelberger

Im Frühjahr bei gutem Wetter findet man Petra Häusler vor ihrem Haus auf der Wiese, wo sie ihre großen Weidenkörbe flechtet. An der Seite stehen sortierten und gebündelten frischen Weidenäste mit unterschiedlichsten Farbnuancen. Es sind zahlreiche Grüntöne zu entdecken, manche Äste tendieren zu einer beige-braunen Farbe, andere sogar zu Rot.

Für die großen Weidenkörbe braucht sie frische Weiden, die in geflochtenem Zustand langsam trocknen sollten, damit der Korb nicht aus der Form gerät. „Das Flechten ist so toll und entspannt“, erzählt Petra Häusler begeistert von ihrem Hobby. „Wenn man sitzt und flechtet vergisst man alle Sorgen“, beschreibt sie das Gefühl, während sie die einzelnen Äste um die stützenden Weiden biegt.

Faszinierende Farben der Weiden

Schon als Kind habe sie gerne mit Weiden geflochten, erklärt die Hauswirtschafterin in der Klosterschule Wald. Es gebe Fotos, auf denen man sie bei dieser Tätigkeit sehe. Auch das Korbflechten sei schon immer ihr Ding gewesen. Es seien die tollen Farben der Weiden, die sie faszinieren. In Bichtlingen habe alles mit einem Weidenzaun angefangen, den sie im Jahr 2003 um das Haus herum anlegte. „Irgendwann habe ich mich gefragt, was ich mit den Weiden machen soll“, blickt sie zurück. Nach einem Flechtkurs bei Dieter Deringer in Beuron habe sie mit kleinen Objekten angefangen. „Nachdem alle Freunde und Bekannten einen Korb oder eine Bastelei von mir erhalten hatten, musste ich ja weiter denken“, sagt Petra Häusler lachend. Daraufhin wurde die Idee der großen Körbe geboren.

In Bündeln sortiert stehen die Weiden für das Flechten bereit. | Bild: Isabell Michelberger

Von Anfang an ist die Hauswirtschafterin auch auf Campus Galli als Korbflechterin aktiv, was ihr viel Freude bereitet. „An einem Sommerfest zeigte ich einen meiner ersten großen Körbe und habe erfahren, wie groß das Interesse daran war“, erzählt sie. Die reizvollen Farbnuancen, die bei den großen Objekten besonders schön zur Geltung kommen, entstehen durch die unterschiedlichen Weiden. Wenn sie irgendwo schöne entdeckt, nimmt sie davon Ableger mit nach Hause. „Die wachsen wie Unkraut“, berichtet sie. Dieses Jahr sei allerdings die Ernte nicht so groß ausgefallen, da der Moschusbock, ein hübscher Käfer, einiges im vergangenen Juli und August kaputt gemacht habe.

Auch die Katze liebt die Weidekörbe. | Bild: Isabell Michelberger

Während für die großen Körbe frische Weiden zum Einsatz kommen, nimmt sie für kleinere Gegenstände getrocknete Weiden. Diese müssen vor der Verarbeitung eingeweicht werden, damit sie gebogen werden können. „Dann bleibt die Form ziemlich stabil“, erläutert die Korbflechterin. Die großen Körbe dürfen noch arbeiten und sich verformen. So entstehe immer eine ganz eigene Form.

Im Freien halten Körbe zwei Jahre

„Es ist nur schade, dass die Körbe nicht ewig halten“, bedauert sie. Wenn man sie draußen stehen lasse, halten sie ungefähr zwei Jahre, schütze man sie durch eine Überdachung, könnten sie auch vier Jahre halten. Auf der Wiese stehen Körbe in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien, an denen man die Arbeitsweise gut erkennt. Sie zeigt auf einen fast fertigen Korb. „Den habe ich für meine zweijährige Enkelin gemacht.“ Für Kinder sei das ein schönes Refugium, das man auspolstern kann. „Und ich sitze auch gerne rein“, strahlt sie.