Speisen, Getränke und Musik von Huey Colbinger sorgten am Donnerstagabend für Stimmung am „Marktbrückle“. 2022 sollen die Streetfood-Abende wieder regelmäßig veranstaltet werden.

Streetfood in Meßkirch, das hat es seit rund zwei Jahren nicht mehr gegeben. Am Donnerstagabend konnte wieder gefeiert und geschlemmt werden am „Marktbrückle“. „2019 wurden die Streetfood-Abende zum ersten Mal angeboten und waren