von SK

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Bauwagen von Jugendlichen in der Nähe des Sportplatzes aufgebrochen. Wie die Polizei informiert, wurden diverse Gegenstände sowie ein geringer Bargeldbetrag aus einer Kasse entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0 75 71/10 40 mit der Polizei in Sigmaringen in Verbindung zu setzen.