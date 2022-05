Meßkirch vor 3 Stunden Einbrecher gelangen über Terrassentür in Gaststätte In der Nacht zum Donnerstag gelang bislang Unbekannten der Einbruch in eine Gaststätte. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf.

