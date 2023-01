von Manfred Dieterle-Jöchle und Siegfried Volk

Nach zwei längeren, nichtöffentlichen Beratungsrunden ist sich der Meßkircher Gemeinderat einig, dass es für die Mittelalterbaustelle Campus Galli einen „Zukunftsplan“ geben muss. Dies sagte Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick auf Anfrage des SÜDKURIER. Zentraler Knackpunkt ist die Finanzierung des Campus Galli. Ein solider und langfristiger Wirtschaftsplan sei das Ziel. Es gelte, die Finanzierungslücke zu schließen. Eine breite Mehrheit des Gemeinderats habe sich für den Erhalt des Campus Galli ausgesprochen. Das finanzielle Volumen der Einsparungen sei bisher nicht konkret beziffert worden. Es müsse zunächst definiert werden, an welchen Stellschrauben gedreht werde. Für Zwick ist der Campus nach wie vor „ein top Tourismus-Projekt.“

Zahlen für 2022 noch planmäßig

Dank der erneuten Zahlung von staatlichen Corona-Hilfen und dem städtischen Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro, könne das Jahr 2022 für den Campus planmäßig abgeschlossen werden. Zwick geht davon aus, dass im Frühjahr der „Zukunftsplan“ steht und sich dessen Wirkung im Laufe der Saison 2023 zeigen werde. Zwick wirbt darum, dass dem neuen Konzept Zeit gegeben werden müsse. Ein Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro ist seitens der Stadt Meßkirch für 2023 für den Campus gesichert. Denn einen entsprechenden Beschluss hatte der Gemeinderat im Herbst 2021 bereits in einer nichtöffentlichen Klausurtagung gefällt.

Klar ist für den Bürgermeister, dass kein zusätzliches Personal eingestellt werden kann. Es müsse vielmehr darüber nachgedacht werden, in welchen Bereichen der Mittelalterbaustelle ständig Personal da sein müsse und welche Bereiche zurückgefahren werden könnten. Grundsätzlich sieht der Bürgermeister die Finanzmittel, die die Stadt für die Mittelalterbaustelle bereitstellt, als gut angelegtes Geld. Denn es gebe positiven Auswirkungen auf die Region, die über die rein touristischen hinaus gingen, wie Arne Zwick betonte.

Kein Erfolg, Bundesmittel loszueisen

Keinen Erfolg habe bisher der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch gehabt, sagte Arne Zwick gegenüber dem SÜDKURIER. Denn diesem sei es bisher „trotz intensiver Versuche“ nicht gelungen, dass Bundesmittel für den Meßkircher Campus locker gemacht werden. Beim Besuch von Mesarosch im Mai vergangenen Jahres hatte sowohl Geschäftsführer Hannes Napierala als auch Anton Oschwald, der Vorsitzende des Trägervereins, intensiv darum geworben, dass der Bund Geld für den Campus bewilligt. Eine Finanzspritze sei nötig, da beispielsweise die Gehälter der Beschäftigten des Campus erhöht werden müssten, hatte Oschwald gesagt.

Nach dem Willen des Meßkirchs Bürgermeister soll ein Wirtschaftsberater einbezogen werden, um das neue Konzept für den Campus entwickeln zu können. Daneben seien alle handelnden Akteure eingebunden. Es soll auch die Frage erörtert werden, wie es gelingen könne, weitere private und öffentliche Sponsoren für den Campus Galli gewinnen zu können. Im Dezember hatte es einen Vorstoß gegeben, den Kreistag von einer Finanzspritze für die Mittelalterbaustelle zu überzeugen.

Debatte über Zuschuss im Kreistag

Richtig spannend war die Abstimmung über einen Zuschuss des Landkreises zum Tourismusprojekt Campus Galli während der letzten Sitzung des Kreistags im vergangenen Jahr nicht, denn bei sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen billigte die große Mehrheit einen Antrag der CDU-Fraktion. Demnach soll das Vorhaben vier Jahre lang mit jährlich 75.000 Euro vom Landkreis unterstützt werden. Allerdings wird der Haushaltsposten mit einem Sperrvermerk versehen und über die Freigabe der Mittel erst dann entschieden, nachdem in diesem Frühjahr ein „Rettungsplan“ vorgelegt wurde.

Finanzlücke von 224.000 Euro

Für die CDU-Fraktion hatte Philip Schwaiger den Antrag begründet. Durch die Pandemie und den Lockdown habe sich die Besucherzahl von 92.000 auf 54.000 im Jahr 2020 verringert. Bedingt durch Inflation, Ukraine-Krieg und Energiekrise bahne sich für Campus-Galli die nächste Krise an. „Die Kostensituation für 2023 läuft aus dem Ruder und die Zukunft des Projekts ist mehr als ungewiss“, so Schwaiger. Trotz aller Einsparungen und Kürzungen sei die Deckungslücke auf rund 524.000 Euro angewachsen, wobei nach dem Standardzuschuss der Stadt Meßkirch von jährlich 300.000 Euro das Defizit immer noch 224.000 Euro betrage. Ein regionales Rettungsbündnis, bestehend aus dem Landkreis sowie weiteren öffentlichen und privaten Sponsoren soll nach den Vorstellungen der CDU-Fraktion befristet auf vier Jahre helfen, den Campus Galli durch die Krise zu führen. Die Freigabe der Mittel soll nur dann erfolgen, wenn sich weitere Akteure beteiligen und eine längerfristige Perspektive für das Projekt bestehe. Von der Fraktion der Grünen gab es ein klares „Ja“ zu dem Antrag, wie deren Sprecher Hermann Brodmann erklärte. „Unsere Fraktion lehnt den Zuschuss mehrheitlich ab“, erklärte Doris Schröter von den Freien Wählern. Es handle sich um eine freiwillige Leistung, begründete die Chefin der Freien Wähler die Ablehnung.