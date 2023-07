Von Samstag 15. Juli bis Montag,17. Juli wird die Meßkircher Altstadt zur Festmeile mit einem vielfältigen Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten, abwechslungsreichen Programmpunkten und bunten Marktständen. Die Stadt Meßkirch lädt gemeinsam mit Vereinen und Gastronomen zum diesjährigen Stadtfest ein. Der offizielle Stadtfest-Startschuss fällt am Samstag, um 13 Uhr bei der Sparkassenbühne vor dem Probelokal der Stadtkapelle. Hierbei sorgt die Meßkircher Jugendkapelle für Stimmung.

Der traditionelle Stadtlauf des Turnvereins Meßkirch startet am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr und verläuft quer durch das Festgelände. Auf der Volksbankbühne am Saumarkt treten ab 14 Uhr die Kinder der Kindertageseinrichtung Sterntaler auf. Um 17 Uhr folgt ein Auftritt zum Thema „Sport & Tanz“ des Lady Fit Studios Elena.

In den Abendstunden sorgen am Saumarkt die Band Diva und DJ Tschones für Stimmung. Vor dem Probelokal der Stadtkapelle unterhält der Musikverein Tieringen ab 19 Uhr. Gegen 20.30 Uhr tritt am Marktbrückle die Künstlerin Terisa Martin mit ihrer Show „Fantasy Globe & Fantasy Wings“ auf. Die berauschende Dynamik aus Tanz und Licht in der inneren Sphäre einer transparenten Kugel eröffnet den Zuschauern eine ganz neue, phantastische Dimension der Wahrnehmung.

Am Sonntag, 16. Juli spielen ab 11 Uhr vor dem Probelokal der Meßkircher Stadtkapelle die Musikvereine Krauchenwies, Vilsingen und Engelswies auf. Der Meßkircher Fanfarenzug und die Jagdhornbläser Meßkirch präsentieren sich auf der Volksbank-Bühne am Saumarkt.

Das Bühnenprogramm am Stadtfest-Sonntag hat aber noch viel mehr zu bieten. Die Besucher dürfen sich auf viele weitere tolle Beiträge freuen. So treten neben den beiden Kindertageseinrichtungen Kunterbunt und Kindernest, die Kidsabteilung des Rock‘n‘Roll-Clubs Cadillac Mengen, der Kampfsportverein des SC Meßkirch, die Leistungsturngruppe des Turnvereins Meßkirch und die Mädchentanzgruppe Schnerkingen auf. Als besonderes Highlight ist am Sonntag der Comedy Zauberer Mike Magic zu Gast. Er tritt sowohl auf der Bühne am Saumarkt als auch am Marktbrückle auf. Die Künstlerin Terisa Martin tritt am Nachmittag am Saumarkt mit ihrer Show „Silk‘n‘Hoop & Fantasy Wings“ auf. Sie erweckt das alte Hula-Hoop Spiel zu neuem Leben und wirbelt mit Tempo und Charme bis zu 40 Reifen über die Bühne. Die Band „Karaboom“ sorgt den restlichen Nachmittag ebenfalls auf der Volksbank-Bühne am Saumarkt, für Stimmung.

Schnäppchenjäger kommen beim zweitägigen Flohmarkt wieder voll auf ihre Kosten. Am Sonntag findet zusätzlich ein Kinderflohmarkt in der Hauptstraße statt. Alle Kinder sind eingeladen, sich kostenlos auf einer Decke mit dem Verkauf alter Schätze zu beteiligen. Apropos, für Kinder ist auf dem Fest noch viel mehr geboten.

Am Montag lässt die Stadtkapelle Meßkirch das Fest ab 17 Uhr beim Feier-

abendhock gemütlich ausklingen.

Angebote für Kinder Neben dem Kinderflohmarkt wartet auf die kleinen Festbesucher an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Angebot. Auf dem Adlerplatz ist wieder Thomy der Weltenbummler mit seinem Mitmachprogramm zu Gast. Die Kinder können ihrer Kreativität bei der „Tape Wand“ und in der Holzwerkstatt freien Lauf lassen. Beim Goldwaschen am Dorfbach können die Kinder Nuggets und Edelsteine finden. Ebenfalls am Adlerplatz sind die Wurzelzwerge mit Kinderschminken vor Ort. In der Conradin-Kreutzer-Straße steht an beiden Tagen ein Kinderkarussell und es gibt Zuckerwatte und Luftballons.