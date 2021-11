von Günther Brender

Ein Schwertransporter rollt heute Nacht quer durch den Kreis Sigmaringen. Der Transporter wartet bereits an der Kreisgrenze Richtung Tuttlingen auf die Weiterfahrt nach Herbertingen. Pünktlich um 22 Uhr – so der begleitende Polizist – wird auf der Bundesstraße 311 nach Meßkirch gestartet. An der Kreuzung am Industriegebiet wird in die B 313 eingebogen in Richtung Stockach, um dann über Bichtlingen und Schnerkingen weiter auf der B 311 in Richtung Mengen weiterzufahren. Der Grund für die Umfahrung Meßkirchs ist, dass die Brücke über die Bundesstraße bei der Einfahrt nach Igelswies zu niedrig ist. In Mengen wird die Zugmaschine gewechselt. Geplant ist, dass der Transporter heute Nacht in Herbertingen ankommt.