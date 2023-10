Es war ein gelungenes Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen des gemischten Chores Menningen. Das Fest hatte mit einem Festabend seinen ersten Höhepunkt. Am zweiten Tag gab es ein abwechslungsreiches Programm mit Gesang, als der Tag des Chorgesanges mit acht Chören und an die 300 Sänger gefeiert wurde. Vom Volkslied über Evergreens bis hin zum Popgesang erklangen zahlreiche Titel. Der Gesang fand große Begeisterung bei den vielen Besuchern, sodass Zugaben gefordert wurden.

Im Blickpunkt stand beim Festabend der „Jubelchor“, wie Bürgermeister Arne Zwick sagte. Er würdigte den gemischten Chor als einen wichtigen Kulturträger für das Dorf. Ein freudiger Willkommensgruß kam gesanglich vom Geburtstagskind unter Leitung der bewährten Chorleiterin Claudia Mülherr-Bienert.

In seinen Grußworten zeigte sich der Vorsitzende des Chors, Volker Schneider, sehr begeistert über das volle Haus. Unter den Gästen war auch der Männergesangverein Mahlstetten, der ebenfalls von Chorleiterin Claudia Mülherr-Bienert dirigiert wird.

Zu den Gratulanten gehörte auch Menningens Ortsvorsteher Tobias Schatz, der einen kurzen Einblick über das Zustandekommen des Chores vor 50 Jahren gab. Initiator für die Gründung war der damalige Oberlehrer Herbert Jörg.

Edmund Restle Ehrenvorsitzender

Während des Festabends standen Ehrungen an. Erna Ramsperger, aktive Sängerin, Gründungsmitglied sowie seit 50 Jahren Vereinskassiererin, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenso Elisabeth Rebholz, die seit der Vereinsgründung bis zum Jahre 2014 als Schriftführerin tätig war. Edmund Restle, seit 1973 aktiver Sänger und in einer angespannten Vereinsphase als Vorsitzender aktiv, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Josef Blender, stellvertretender Präsident des Bodensee-Hegau-Chorverbands und Bezirksvorsitzender, hob das große Engagement des gemischten Chores hervor. Er überreichte die Jubiläumsurkunde des Chorverbandes und ein Präsent mit dem Wunsch auf weiterhin viele Jahre.

Günter Schäuble vom Deutschen Chorverband hob das besondere Engagement von Chorleiterin Claudia Mülherr-Bienert hervor. Sie ist seit über 25 Jahre mit dem Chorgesang verbunden und leitet neben dem MGV Mahlstetten seit 2004 auch den Menninger Chor. Eine Chorleiterin in Doppelfunktion, die es an diesem Abend auf insgesamt 28 Auftritte brachte. Neben der Ehrenurkunde überreichte Günter Schäuble ihr die silberne Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes.

Singen ein besonderes Kulturgut

Beim Festgottesdienst in der Dorfkirche St. Johannes bezeichnete Dekan Stefan Schmid den gemeinsamen Gesang im kirchlichen wie auch im weltlichen Bereich als ein besonderes Kulturgut. Er sprach seinen Dank an die Sänger für die 50 Jahre aus. Der feierliche Gottesdienst wurde gesanglich vom gemischten Chor umrahmt.

Ein frohes Singen unter dem Motto „Tag des Chorgesanges“ fand anschließend den ganzen Tag über im Gemeindesaal statt, an dem sich die Chöre Kammerchor Tonart aus Rast-Bichtlingen, MGV Eintracht Schwenningen, der Kreutzer-Chor Meßkirch, der Chor Frohsinn Langenhart 1906, Intakt, der Chor aus Göggingen, der MGV Schmeien sowie die Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen beteiligten.