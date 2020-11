Meßkirch Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Ein Dominikaner aus Menningen: Pater Polykarp Maria Jung blieb für viele „der Johann“

Vor 100 Jahren wurde im Meßkircher Ortsteil Menningen Johannes Jung, genannt Johann, geboren. Als Pater Polykarp Maria Jung lebte er in Vechta, kehrte aber jeden Sommer zurück in die Region Meßkirch. In seiner Heimat blieb er immer der Johann, der den Menschen zugewandt war.