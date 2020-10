Auf der Klosterbaustelle Campus Galli herrscht ein fröhliches Treiben. An allen Stationen wird einen Monat vor Saisonende noch kräftig Hand angelegt. Überall sind Kleingruppen mit Gästeführern unterwegs.

Schüler bestaunen die Weideschweine

Eine Schulklasse freut sich über die Düppeler Weideschweine, die emsig mit ihren Rüsseln den Matsch durchsuchen, die jedoch aufgrund der Schweinepest hinter Holz- und Elektrozaun gesichert sind. Eine Firmengruppe mit einheitlich roten Shirts schaut sich das Modell der Scheune an und auch einzelne Besucher spazieren am Acker entlang und lassen sich an den einzelnen Stationen das Handwerk erklären. Zwei Gruppen aus dem Landkreis Biberach sind ebenfalls unterwegs.

Franz Habrik bestaunt mit seiner Frau Siglinde die Holzschindeln, die nach historischem Vorbild entstanden. | Bild: Isabell Michelberger

Die ehemaligen Kreisräte nutzten ihren turnusmäßigen Ausflug, um sich im Nachbarlandkreis die touristische Attraktion anzuschauen. Diesem fühlen sie sich insofern verbunden, da sie die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle gut kennen, die vor ihrem Wechsel nach Sigmaringen im Landratsamt Biberach tätig war. Unter den Besuchern befand sich auch die ehemalige Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle.

Besuch war schon für das Frühjahr geplant

„Eigentlich hatten wir den Besuch auf der Klosterbaustelle schon für das Frühjahr geplant“, erzählt der ehemalige Biberacher Kreisrat und pensionierte Bürgermeister von Ingoldingen Karl Zeller. Doch leider habe ihnen Corona ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Der pensionierte Tierarzt Roland Specker organisierte die alte Schweinerasse für die Klosterbaustelle. Er zählt zu den Personen der ersten Stunde, die Campus Galli auf den Weg brachten, und war bis vor wenigen Jahren Mitglied im wissenschaftlichen Beirat. | Bild: Isabell Michelberger

Neben Karl Zeller organisierte der in Erolzheim wohnende pensionierte Veterinär Roland Specker, ebenfalls ehemaliger Kreisrat, den Ausflug auf die Klosterbaustelle. Er ist dem Team von Campus Galli bestens bekannt, da er zu den Personen der ersten Stunde gehört, die das Projekt auf den Weg brachten. Seine verstorbene Frau hatte sich damals als Apothekerin mit den Heilkräutern des Frühmittelalters befasst und er selbst kümmerte sich um die Tiere des Mittelalterprojekts – von den Ochsen über die Hühner bis zu den Schweinen.

Auf der Suche nach einer möglichst alten Rasse stieß der Veterinär auf die Düppeler Weideschweine aus einer Rückzüchtung, die dem Aussehen der mittelalterlichen Schweine sehr nahe kommen sollen. Er machte diese Rasse nicht nur im Museumsdorf Düppel ausfindig, sondern übernahm zusammen mit Freunden deren abenteuerlichen 400 Kilometer langen Transport von Thüringen nach Meßkirch. Deshalb interessierte es ihn bei seinem jüngsten Besuch besonders, wie es den Schweinen geht. Eines dieser Rasse ist noch übrig und hat mittlerweile einen jungen Eber an seine Seite bekommen. Nun hoffen alle, dass die beiden für Nachwuchs auf dem Campus sorgen.

Projekt wurde Anfangs von manchen Menschen belächelt

Anton Oschwald, Vorsitzender des Trägervereins Campus Galli, und der Geschäftsführer Hannes Napierala übernahmen die Führung der Gruppe ehemaliger Kreisräte. Für die meisten von ihnen war es der erste Besuch auf der Klosterbaustelle. „Ich habe zwar für Geld gesorgt, aber ich war noch nie hier“, meinte die ehemalige Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle. Ganz zu Beginn sei das Projekt von ihren ehemaligen Kollegen zuweilen belächelt worden. „Aber hier ist eine tolle Sache entstanden“, betont sie.

Scheune wird während der Öffnungszeiten aufgerichtet

Gabi Rief-Mohs war schon einmal mit ihrer Familie auf dem Campus. „Hier findet jeder etwas, das ihn interessiert“, erzählt sie. Beim Anblick der Balken, die bereits für den Scheunenbau im nächsten Jahr bereitliegen, rief jemand erstaunt aus: „Das ist doch nicht mit einer Axt gemacht!“ Anton Oschwald bestätigte aber, dass alle Einkerbungen per Axt ausgeführt worden seien. „Darf man denn zuschauen, wenn die Scheune errichtet wird?“, kam eine weitere Frage auf, worauf Anton Oschwald erklärte, dass die Scheune während der üblichen Öffnungszeiten aufgerichtet werde, was sich mit Sicherheit zu einem Publikumsmagneten entwickle.