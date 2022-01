Meßkirch vor 10 Stunden

Drohnen erweitern Aktionsradius zur Rettungen von Flüchtlingen bei den Kanarischen Inseln

Seenotretter waren erneut sechs Wochen lang im Atlantik im Einsatz. Der Meßkircher Thomas Nuding war als Kapitän mit an Bord. Er gehört der Nichtregierungsorganisation Search And Rescue for All Humans, kurz Sarah, an, die sich in der zivilen Seenotrettung engagiert.