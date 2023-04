Mit dem traditionellen Frühlingsfest in Ringgenbach beginnt in der Region der Reigen an ausgelassenen Festen in diesem Jahr. Die Freude darüber, nach der Corona-Pandemie wieder ohne Einschränkungen miteinander feiern zu können, ist besonders groß. Vom 22. bis 24. April feiert der Ringgenbacher Narren-, Kultur- und Sportverein (NKSV) das dreitägige Frühlingsfest in „Bobbos‘s uriger und gemütlicher Festhalle“.

Beginn ist am Samstag, 22. April, ab 20.30 Uhr mit der Frühlingsparty. Das „DJ Team K-wies“ legt Partyhits auf und sorgt für Stimmung bei den jungen Festbesuchern. Ein Einlass ist ab 16 Jahren mit dem Partypass möglich, mit Pfand von fünf Euro. Der Sonntag steht im Zeichen der Familie. Das traditionelle Frühschoppenkonzert beginnt um 11 Uhr mit dem Musikverein Rohrdorf, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum feiert. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagstisch. Mittags sorgen die „Flotten Grenzlern“ ab 15.30 Uhr für Stimmung. Der Eintritt ist frei. Am Montag, 24. April, gibt es ab 11.30 Uhr wieder einen Mittagstisch. Danach beginnen um 14 Uhr der Seniorennachmittag und das Kinderfest. Nahtlos geht es dann mit dem Feierabendhock weiter. Zum Abschluss spielen „Tanja und Chris“ ab 19 Uhr zum Tanz auf.