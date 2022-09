Meßkirch-Langenhart – Die Tradition des Langenharter Dorffestes wird beibehalten, was in einer gemeinsamen Gesprächsrunde der heimischen Vereine mit Ortsvorsteher Martin Amann zum Ausdruck kam. Als Termin wurde der kommende Sonntag und Montag, 11. und 12. September festgelegt. Und nach der zweijährigen Pandemie-Pause, die doch einiges veränderte, wird man, um unabhängig von der Witterung zu sein, erstmals ein größeres Zelt auf dem Vorplatz beim Gemeindehaus anstelle des sonst gewohnten Lastenfallschirmes aufstellen.

Den Auftakt im Festzelt macht, wie von Martin Amann zu erfahren war, die katholische Landjugendbewegung KLJB Langenhart mit einem „Party-Abend“ bereits am heutigen Freitag um 20 Uhr. Für Musik und Abwechslung sorgt das DJ-Team „Manne & Robin.“ Am Samstag ist allgemeiner Ruhetag, das heißt, es laufen die letzten Vorbereitungen der Langenharter Dorfgemeinschaft für das bevorstehende Dorffest am Sonntag und Montag.

Gottesdienst zum Festauftakt

Wie in vielen vorwiegend katholischen Landgemeinden ist es ein alter Brauch, dass zum Festauftakt gemeinsam ein Gottesdienst besucht wird. In Langenhart erfolgt dies in der „Sebastian und Rochus“ Barockkapelle, die 1612 erbaut und 1723 im gleichen Baustil erweitert wurde. Anschließend trifft man sich im etwa 500 Personen fassenden Festzelt auf dem Vorplatz des Gemeindesaales zu einem gemütlichen Frühschoppen. Zur Unterhaltung spielt aus der Nachbarschaft die Musikkapelle Rohrdorf, die ab 11 Uhr und über die Mittagszeit mit ihrem abwechslungsreichen Programm für gute Stimmung sorgen will.

Schmackhafte Speisen

Für das reichhaltige Mittagsmahl ist das Langenharter Dorffest besonders bekannt. In diesem Jahr bietet die Festküche ein schmackhaftes Rehragout mit Beilagen aus heimischen Produkten, einen gefüllten Rollbraten sowie die üblichen Festmenüs an. Natürlich laden auch frisches Bier vom Fass und nichtalkoholische Getränke zum Verbleib und zum Mittagessen ein.

Als leckere Vorspeise gibt es die bekannte Langenharter-Dennetle aus dem Lehmofen mit verschiedenen Beilagen. Sie wird auch zum Mitnehmen frisch gebacken. Der gut funktionierende Service der Langenharter Vereine wird immer wieder von den vielen Gästen lobend erwähnt und lädt somit zum längeren Verweilen ein.

Das Dorffest ist auch immer wieder ein Wiedersehen mit vielen Freunden und Bekannten aus der Raumschaft zwischen Meßkirch und Sigmaringen. Aber auch viele ehemaligen Langenharter sind in ihrer Heimat bei ihrem Dorffest anzutreffen, wo rege Unterhaltung mit alten Freunden und Einwohnern bei Kaffee und selbst gemachten Kuchen und Torten – nach heimischen Rezepten von den Landfrauen – möglich ist.

Musik im böhmisch-mährischen Stil, eine schmissige Polka oder Melodien aus bekannten Schlagern gibt es ab 14 Uhr mit den „Flotten Grenzler“ aus Ostrach im Festzelt. Für Kinder und Jugendliche ist Abwechslung geboten. Für die Jüngsten stehen ein großer Sandhaufen und auch der nötige „Spielfuhrpark“ bereit, um sich hier als wahrer Baumeister oder Baggerfahrer zu betätigen.

Langenhart

Das Dorf Langenhart ist ein Teilort der Stadt Meßkirch mit knapp 230 Einwohnern, Er wurde auf eigenen Wunsch am 1. Januar 1974 in die Stadt Meßkirch eingemeindet. Langenhart liegt rund sieben Kilometer nördlich der Kernstadt, im Naturpark Obere Donau auf 710 Meter über Normalnull am südlichen Rand der Schwäbischen Alb. Langenhart ist eine der jüngsten Ansiedlungen in der Gegend und wurde erstmals im Jahre 1531 als „Hard“ oder „Lang-Hard“ genannt. Offiziell bekam das Dorf seinen Namen 1774. Als eine fürstenbergische Gemeinde wurde das Dorf 1936 dem badischen Amtsbezirk Meßkirch angegliedert und blieb eine eigenständige Gemeinde bis zur Eingemeindung im Jahre 1974.

Das Vereinsleben in Langenhart ist - mit der kleinen Einwohnerzahl verglichen - sehr ausgeprägt und umfasst acht Vereine und Gruppen, die sich um das kulturelle und gesellschaftliche Leben in dem kleinen Dorf am Rande der schwäbischen Alb sehr bemühen: Es handelt sich um Gemischter Chor, Elferrat, Fanfarenzug, Freiwillige Feuerwehr-Abteilung, Jugend-Gruppe, Katholische Landjugend KLJB, Ledigenverein und Turner-Frauen.