„Meßkirch tanzt“ – an diesem Samstag, 19. November, kommen Tanzbegeisterte in der Stadt wieder auf ihre Kosten. Für diese Veranstaltung verlost der SÜDKURIER zehn Karten – siehe Infokasten. Einlass in die beteiligten Lokale, in denen DJs auflegen, ist um 20 Uhr, Musik gibt‘s ab 21 Uhr. In diesem Jahr würden einige neue Musikrichtungen zu hören sein, um das Angebot der Musiknacht weiter attraktiv zu gestalten. Und mit dem Zunfthaus der Katzenzunft und dem Schlosskeller der Museumsgesellschaft gibt es zwei neue Orte, wo getanzt werden kann. Für den Eintritt in alle elf Lokalitäten muss nur einmal Eintritt bezahlt werden. Im Vorverkauf kostet das Ticket zehn, an der Abendkasse 12 Euro.

Hier wird aufgelegt

In der City Bar gibt es Titel aus den 80ern, hier legt DJ Fettnan auf, im Grünen Baum sind Party-Schlager ansagt, hier wird DJ Kaufe auflegen. Im

Schlosskeller gibt es Hip Hop mit DJ Rookie (DMC World Finalist) und im Metropol wird es Indie, Elektro, Dubstep und New School Rap geben mit

Radau & Rabatz Klub (Das Ding). Im Boulevard werden Charts, Elektro und EDM erklingen, DJ Philhouse steht hier an den Reglern. In der Bärenschänke wird DJ Paulaner für Rock- und Metal-Klänge sorgen. In der Beer Bar Bärle

gibt‘s Reggae und Dancehall von Dreadilon Firestarter & MC Lookino. Im Holzwurm bietet DJ Beestyle & support Mash up. DJ Elle wird im Speckbrettle Oldies auflegen und DJ Brum bietet im Zunfthaus Aprésski-Titel, im Fässle gibt es schließlich 90er von DJ This is Nuts.

Sie sind an den Reglern

Zu den DJs: Seit 2011 ist DJ Philhouse in Clubs, auf Partys und Festivals in Süddeutschland, Österreich, Italien und Kroatien vertreten. Mit seinem eigenen Mix aus Charts, Clubsound und Electro begeistere er tausende von Partygästen. Philhouse alias Philipp Glöckler, geboren 1989 in Ulm, war schon in jungen Jahren ein begeisterter Musiker. Er gestalte einen passenden Mix aus bekannten Liedern mit Übergängen zu groovigen House- und Elektrobeats. Im Metropol ist der Radau und Rabatz Klub zu Gast. Electro und Trap, Dubstep und Hip Hop, Indie, Breaks und Remmidemmi radikal mischen – das ist das Ziel des Radau & Rabatz Klub – mit DJ Cuts von Eine Liebe.

DJ Rookie, der im Schlosskeller für Stimmung sorgt, ist der deutsche DMC Scratch Weltfinalist von 2021. Bereits 2014 hat er sich unter anderem den Urban Sounds verschrieben. DJ Beestyle, der im Holzwurm sein wird, stehe für musikalische Vielfalt und Leidenschaft, die er geschickt an seinen zwei Turntables an den Tag lege. Von anderen DJs unterscheide ihn, dass er keine fertigen Mash Ups spielt, sondern die Songs Live remixed. DJ Beestyle begann 1996, inspiriert von FM4 „Tribe Vibes“, an den Platten zu scratchen.

Gute Laune sei beim erfahrenen DJ Elle Programm, der im Speckbrettle aktiv sein wird. Von Abba bis Zappa und über die Beatles, die Rolling Stones und deutsche Klassiker von Grönemeyer bis Udo Lindenberg werde er alles spielen. DJ Fettnan aus Stuttgart wird in der City Bar für Musik aus den 80er Jahren sorgen. Paul Schreiber alias DJ Paulaner ist im Zollernalbkreis für seine After-Show-Partys nach Rock-Konzerten bekannt. Er lege in der Bärenschenke Wert auf eine abwechslungsreiche und harmonische Songauswahl. Und DJ Kaufe will im Grünen Baum mit Schlagern für gute Stimmung sorgen. Er wird als „all-mixed-up-DJ“ sowohl für Großevents wie zum Beispiel Narrentreffen als auch bei Hochzeiten oder Mottopartys gebucht, wie es in einer Mitteilung zu „Meßkirch tanzt“ heißt.

Dreadilon Firestarter und MC Lookino: Extra aus Bozen kommen die Jungs angereist, um am Samstag ihre Reggae Dancehall Vibez in der Beer Bar Bärle zu spielen. Seit Jahren touren Dreadilon Firestarter durch Europa und haben auf den größten Reggae-Festivals der Welt gespielt. Im Fässle will DJ This is Nuts Titel aus den 90ern mit verstaubten Klassikern paaren. DJ Brum begeistere regelmäßig sein Publikum im Limo St. Gallenkirch mit den neusten Aprés-Ski-Songs. Mit 50 Jahre stehe er seit dem Jahr 1989 hinter den Decks – am Samstag im Zunfthaus.