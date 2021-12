von Anja Kunkel

Weihnachten ist ein Fest der Erwartung. Wir erwarten die Geburt von Jesus Christus. Weihnachten ist auch ein Fest ganz vieler anderer Erwartungen: Geschenke, gutes Essen, glückliche Augen und eine harmonische Familie. Ganz schön viele Erwartungen – für viele Menschen sind das zu viele. Zu den Erwartungen kommen bei vielen Menschen auch Bedenken oder gar Ängste: „Hoffentlich gefällt das Geschenk“ oder „Hoffentlich gibt es keinen Streit über alte Geschichten oder neue Themen wie Corona oder Regierungswechsel“.

Ich kann mich gut an unsere Heiligen Abende bei mir zu Hause erinnern. Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und mein älterer Bruder und ich haben von klein auf mitgeholfen. Nur Heilig Abend war geschlossen. Für die anderen Weihnachtstage gab es viele Reservierungen. So musste natürlich auch an Heilig Abend ganz viel vorbereitet werden. Wir waren alle im Stress und dann hieß es gegen Abend: „Jetzt setzen wir uns zusammen und feiern“. Zuerst wurde noch über die Arbeit des Tages und dann über die nächsten Tage gesprochen. Aber dann war es Zeit sich für den Gottesdienst fertig zu machen. Mein Bruder wollte nicht mit. Er sagte, dass er das alles nicht glaubt und außerdem sei die Kirche viel zu voll. Mein Vater hielt dagegen: Es gehört doch dazu (kein wirklich gutes Argument). Die beiden werden immer lauter. Ich war genervt. Meine Mutter versuchte zu beschwichtigen. Das war es mit der Harmonie für den restlichen Abend. Das können auch Geschenke und gutes Essen nicht mehr kitten und schon gar nicht der Satz: „Aber es ist doch das Fest der Liebe, da dürfen wir nicht streiten.“

Nächstenliebe eine schwierige Aufgabe

Es stimmt, Weihnachten ist das Fest der Liebe. In einem neugeborenen Kind, das man einfach lieb haben muss, zeigt uns Gott seine Liebe. Gott kommt so in die Welt mitten unter uns. Im ersten Johannesbrief (1 Joh 4,16b) steht: „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ Die Liebe untereinander ist eine Folge der Liebe Gottes zu den Menschen. Es reicht nicht aus, so sagt der Text, Gott zu lieben, sondern es gilt auch die Menschen zu lieben. Die Nächstenliebe ist eine wichtige, aber zugleich schwierige Forderung des Glaubens. Nächstenliebe heißt aber nicht einfach „piep, piep, piep, wir haben uns lieb.“ Sie ist nicht wie Zuckerguss, der alles zudeckt. Unterschiedliche Meinungen können ausgesprochen und auch heiß diskutiert werden. Wichtig dabei ist das Wie.

Zwischen Meinung und Person unterscheiden

Wichtig ist für mich dabei die Unterscheidung zwischen Meinung und Person. Oft wird diese Unterscheidung leider bei Auseinandersetzungen nicht gemacht. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage: „Ich bin nicht deiner Meinung, weil…“ oder „Du bist aber doof, wenn du das vertrittst.“ Das erste ist eine Auseinandersetzung mit der Meinung, das zweite ist die Abwertung und Verletzung der Person.

Die Liebe Gottes, die uns zur Liebe untereinander fähig macht, verletzt nicht andere, sondern erkennt in allen Gottes Kinder. Auseinandersetzungen zu Themen und Meinungen sind wichtig. Noch wichtiger dabei ist der liebevolle Umgang. Auch an Heilig Abend müssen nicht alle einer Meinung sein, aber Respekt voreinander haben.

Möge der weihnachtliche Blick in die Krippe uns Gottes Liebe zeigen und die Liebe unter uns wachsen lassen.