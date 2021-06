Philosophische Café unter der Leitung von Alfred Denker, Leiter des Heidegger-Archivs in Meßkirch, trifft sich online.

Über „Besinnlichkeit in Zeiten von Corona“ sprachen die Teilnehmenden des Philosophischen Cafés, zu dem der Philosoph Alfred Denker, Leiter des Heidegger-Archivs in Meßkirch, eingeladen hatte. Normalerweise findet es in gemütlicher Runde