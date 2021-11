Meßkirch vor 6 Stunden

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist in Meßkirch größer als das Angebot

Aktuell will die Stadt Meßkirch das kommunale Testzentrum neben dem Rathaus nicht wieder in Betrieb nehmen. Wegen der Inzidenzlage ist das Rathaus ab Montag für den Publikumsverkehr geschlossen. Hier finden Sie Hinweise auf Impftermine in Meßkirch und Sauldorf.