von Sandra Häusler

Verena Oschwald aus Meßkirch hat sich einem stattlichen Instrument verschrieben – dem Alphorn. Anlässlich ihres 40. Geburtstags hatte die heute 59-Jährige von ihrem Ehemann Anton ein Alphorn geschenkt bekommen. „Er wusste, dass es mein Traum ist, ein Alphorn zu spielen“, erinnert sie sich in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER noch gut daran. Die Voraussetzungen zum Spielen dieses Instruments brachte die gebürtige Rengetsweilerin mit. Viele Jahre hatte sie im Fanfarenzug Walbertsweiler, bis zur Familienphase, Horn gespielt. Der Fanfarenzug war damals von ihrem Bruder Gerhard Löffler geleitet worden. Obwohl ein Alphorn größtenteils aus Holz ist, gehört es aufgrund des Mundstücks und der Art der Tonerzeugung zu den Blechblasinstrumenten.

Über das Fernsehen war Verena Oschwald auf ihren Alphorn-Wunsch kommen. „Ich habe sieben Jahre alleine vor mich hingespielt, aber das hat keinen Spaß gemacht“, schildert sie. Dann kam der entscheidende Moment: „Ich habe hier vom Balkon aus gehört, dass jemand in Meßkirch Alphorn probt“, beschreibt die Hobbymusikerin. Sie wusste weder woher die Alphornklänge kamen, noch wer sie erzeugte. Kurz drauf traf sie Egon Gommeringer. Im Gespräch stellte sich heraus, dass bei ihm zu Hause die Meßkircher Alphorngruppe probt. Egon Gommeringer sei ein sehr aufgeschlossener Mann und habe sie in eine Probe eingeladen, ohne die anderen Mitspieler davor zu fragen. Damit Verena Oschwald auf diese „Schnupperprobe“ gut vorbereitet war, ließ ihr Gommeringer im Vorfeld Noten für die Stücke zukommen. Sie übte über den Sommer hinweg fleißig, bis sie sich bereit für die Probe fühlte.

2019 hatte die Alphorngruppe Meßkirch mehr als 30 Auftritte; vorne Karl Eugen Hensler und Andreas Dufner, in der Mitte Verena Oschwald, Thomas Stengele, Michael Brennenstuhl, hinten: Roland Mauz und Egon Gommeringer. | Bild: Frank Schröder

Da die gestandene Frau mit sieben Brüdern aufgewachsen war und drei erwachsene Söhne hat, fühlt sie sich in Männergesellschaft wohl. „Die Männer waren zunächst alle sehr skeptisch“, erinnert sie sich lachend an ihre erste Probe in der Alphorngruppe. Sie habe den Männern versichert, dass sie jederzeit entscheiden dürfen, ob sie weiter mitspielen dürfe und wollte allen drei Proben Zeit dafür geben. Das Eis sei relativ schnell gebrochen gewesen und die Chemie habe gepasst. „Ich habe versucht, mich unverzichtbar zu machen“, sagt sie lachend. Mit der Zeit sei ihr die Rolle der Managerin und „Big Mama“ der Alphorngruppe zugewachsen. Seit 13 Jahren spielt Verena Oschwald nun in der siebenköpfigen Alphorngruppe mit Roland Mauz die erste Stimme und ist mit für die hohen Töne zuständig.

Das Repertoire der vierstimmigen Alphorngruppe besteht aus modernen Kompositionen, die Alphornkomponisten zur Verfügung stellen und älteren, traditionellen sowie klassischen Alphornstücken, wie dem „Triumphmarsch“ aus Aida. Daher fallen bei den Auftritten meist keine Gema-Gebühren für die Veranstalter an. Die meisten Alphornspieler haben ihre blasmusikalischen Wurzeln aus dem Spiel des Tenorhorns beziehungsweise der Posaune. „Alphorn spielen spricht man eher Männern zu“, sagt Verena Oschwald.

In der Region gibt es einige Alphornbläserinnen

Aber in der Region gebe es viele Frauen, die Alphorn spielen und mehrere Alphorngruppen, in denen Frauen mitspielen, wie etwa in der Stockweg Alphorn Formation aus Wald mit zwei Frauen, die Donautäler Alphornbläser aus Gutenstein, oder das Alphornecho Krauchenwies, schildert die Hobbymusikerin. Vor zwei Jahren habe sie bei einem Frauenalphorntreffen in Garmisch-Partenkirchen eine reine Frauenalphorngruppe gehört und viele Frauen aus anderen Gruppen getroffen. Bei anderen Alphorntreffen zeige sich dieser Trend nicht so stark.

Unter einer ausgebauten Laube unterm Dach steht Verena Oschwalds Alphorn. Dort übt sie am liebsten. Mindestens einmal pro Woche muss sie üben, um den Ansatz nicht zu verlieren. Oft werde sie gefragt, wie man ein solch großes Instrument transportiere. „Man sieht es dem Instrument nicht an, dass es zusammengesteckt ist“, erklärt sie dann.

Weniger Auftritte gab es 2020 wegen Corona-Pandemie

Im Jahr 2019 hatte die Alphorngruppe Meßkirch mehr als 30 Auftritte gehabt, dieses Jahr coronabedingt erst fünf. Einer davon fand auf der Terrasse des Altenpflegeheims Heilig-Geist-Spital in Meßkirch statt. Die Bewohner hörten von den geöffneten Fenstern aus zu. Abstand zu halten sei beim Spielen eines Alphorns gut möglich. Es sei gut zu hören, denn die Naturtöne werden mit dem Wind oft kilometerweit getragen. Kürzlich intonierte die Alphorngruppe Meßkirch auf dem Hochgrat das Stück „Am Lünersee“ und den „Allgäuer Hirtenruf“. „Wenn man das mit Dynamik und getragen vom Berg herunter spielt, gibt das schon Gänsehaut-Feeling“, bekennt Verena Oschwald. Früher hat Verena Oschwald in der Firma ihres Mannes mitgearbeitet. Heute ist sie als Gästeführerin auf der Mittelalterbaustelle Campus Galli tätig. Eine weitere Leidenschaft von ihr ist das Lesen.