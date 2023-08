Es gibt die Erzählung, dass Katzen sich die Familien selbst aussuchen, in denen sie leben wollen, dass also die Katzen die Menschen adoptieren, nicht umgekehrt. Christian Vetters ist das ähnlich ergangen. Allerdings nicht mit einer Katze, sondern mit einem Bienenschwarm. „Die Bienen sind zu mir gekommen“, sagt er auf die Frage, wie er zur Imkerei geworden ist. „Eines Tages hing ein ganzer Schwarm vor meinem Haus im Garten. Das war ein Zeichen.“

Bienen sind seine große Leidenschaft

Heute, 18 Jahre später, ist Christian Vetters stolzer Besitzer von 30 Bienenvölkern, das mit der Adoption hat also hervorragend geklappt. Und nicht nur das: Die Bienen sind heute die große Leidenschaft von Vetters. Er ist nicht nur Vorsitzender des Bezirksimkervereins Meßkirch, sondern auch Bienensachverständiger im Landkreis Sigmaringen und Schulungsreferent im Landesverband Badischer Imker.

Die Arbeitsbienen auf einer Wabe aus dem Bienenstock von Christian Vetters. | Bild: Schnurr, Michael

Vermutlich schwante seiner Frau 2003 nichts Gutes, als Christian Vetters ihr seinerzeit eröffnete, er wolle in seiner Freizeit Bienen halten. „Meine Frau war nicht so begeistert“, erzählt er, „denn mein Schwiegervater hatte lange Zeit Bienen gehalten und sie wusste noch gut, wie viel Zeit er in das Hobby investiert hatte.“ Deshalb habe er 2003 von seiner Idee Abstand genommen.

Doch dann hing, wie gesagt, 2005 der Bienenschwarm in seinem Garten, und die Geschichte nahm ihren Lauf. „Ich habe mich schlaugemacht, Bienenkörbe gekauft und mit meinem Schwiegervater noch drei Schwärme dazu geholt“, erinnert er sich. „Und die haben wir dann erfolgreich durch den ersten Winter gebracht“, sagt er stolz.

Der Donautalimker, wie sich Christian Vetters heute selbst bezeichnet, räumt unumwunden ein, dass er nicht gewusst habe, was mit der Imkerei alles auf ihn zukommt. Natürlich sei es ein Unterschied, ob man fünf oder, wie er heute, 30 Bienenvölker betreue. In jedem Fall aber ginge man eine Verpflichtung ein, wenn man Bienen halte. Die Anforderungen seien vielfältig. Die Völker in den von Vetters selbst gebauten Bienenstöcken verteilen sich auf mehrere Standorte. So würden auch ein historischer Bienenwagen aus dem Jahre 1924 und ein über 100 Jahre altes Bienenhaus in der Nähe von Schloß Werenwag dazu gehören. Jede Woche mindestens einmal schaue er nach den Völkern. „Im Juni ist Schwarmzeit,“ dann müsse er dafür sorgen, dass die Schwärme nicht abwandern. Wenn es ihnen beispielsweise zu eng würde, müsse er rechtzeitig den Honigraum erweitern. Vor allem aber verlange die Erntezeit seinen intensiven Einsatz. „Urlaub in den Sommermonaten ist eher selten“, erklärt Vetters.

Christian Vetters hat seinen historischen Bienenwagen so umgebaut, dass er mit seinen Magazinbeuten im Freien kompatibel ist. | Bild: Christian Vetters

Anderseits aber wird der 54-Jährige vielfach durch sein Hobby belohnt. „Alle Imker haben eine gewissen emotionale Bindung zu ihren Bienen“, beschreibt er das Verhältnis. Das sei wie bei Haustieren, nur könne „man kann Bienen nicht streicheln.“ Oder doch? Vetters schmunzelt. „Ich kann sie anfassen mit der bloßen Hand“, sagt er und streichelt dabei vorsichtig symbolisch mit der rechten Hand über eine imaginäre Biene auf seiner linken. Man müsse halt viel Erfahrung mitbringen, meint er. Mit der Zeit lerne man, erst einmal vorzufühlen. „Wenn man eine Biene drückt, kann sie nicht ja nicht anders, als zuzustechen.“

Für Christian Vetters ist die Imkerei heute so etwas, „wie eine Sucht.“ Mein Leben sind die Bienen, sagt er. Für ihn, der als Fachinformatiker in einer IT-Firma angestellt ist, sei die Imkerei „ein toller Ausgleich“.

Asiatische Hornissen bedrohen Bienenvölker

Natürlich beschäftigt den Freizeitimker die Bedrohung der Bienen durch die aus Asien eingeschleppte Varroamilbe ebenso wie die Monokulturen der industriellen Landwirtschaft, die es den Bienen immer schwerer mache zu überleben. „Wir Imker greifen hier ein, denn die Völker können leider in der Natur ohne unsere Hilfe nicht mehr überleben“, schreibt er in seinem Flyer. Sorgen bereiten dem Imker aber auch die aus Ostasien vor ein paar Jahren eingeschleppten asiatischen Hornissen. Sie seien noch nicht im Donautal, weiß er. „Aber das ist nur eine Frage der Zeit.“ Diese Hornissen würden Bienen jagen und könnten ganze Völker vernichten.

Für Christian Vetters ist es zweitrangig, wie viel Ertrag ihm letztlich seine 30 Bienenvölker bringen. „Eine Tonne ist möglich, aber mit ungefähr der Hälfte bin ich schon zufrieden.“ Ihm gehe es nicht um den Gewinn, obwohl natürlich schon ein „gutes Taschengeld“ durch den Verkauf seines Honigs übrig bleibe, räumt er ein.

Und was ist der Höhepunkt für ihn als Imker: „Wenn die Bienen im Februar erstmals zu ihrem Reinigungsflug den Korb verlassen, dann, wenn die Temperatur über zehn Grad steigt, das ist schon ein sehr erhebendes Gefühl.“