Meßkirch vor 5 Stunden

Die Generalprobe ist gelungen – Testfahrten und Fototermin mit der Biberbahn

Die Strecke für die Biberbahn ist einsatzbereit. Am Wochenende fand unter anderem ein Fototermin am im Meßkircher Ortsteil Menningen am Haltepunkt ein Fototermin statt. Unter anderem Verkehrsminister Winfried Hermann wird die Strecke am 18. Juli eröffnen.