Die Alphorngruppe Meßkirch ist seit 30 Jahren aktiv in Meßkirch und der Region unterwegs. In der Szene sind sie auch als „Die roten Teufel“ bekannt. Am kommenden Wochenende, 24. und 25. Juni, wird in Meßkirch groß das Jubiläum gefeiert.

Drei Mitglieder gründeten die Alphorngruppe

Alles begann mit den drei Gründungsmitgliedern Egon Gommeringer, Thomas Stengele und Michael Muffler, die sich damals Lederhosen kauften und auf der Suche nach einem Accessoire waren. Also kauften sie sich Alphörner, damals noch ein exotisches Blasinstrument, und lernten das Spielen. Im Laufe der Zeit kamen weitere Musiker dazu. In der heutigen Besetzung spielen Verena Oschwald, Roland Mauz, Egon Gommeringer, Thomas Stengele, Michael Brennenstuhl und Karl-Eugen Hänsler.

Verena Oschwald gibt den Ton an

Auftritte führten bis nach Japan

Der erste Auftritt der Meßkircher Alphornbläser war bei einer Hochzeit in Irndorf am 26. September 1992. In den vergangenen Jahren folgten viele Auftritte landauf, landab und auch Reisen. Eine der Höhepunkte war sicherlich die Reise 2015 in die Partnerstadt von Meßkirch, Unoke, nach Japan.

So wird das Jubiläum gefeiert

Am Samstag, 24. Juni, wird ab 12 Uhr das Jubiläum rund um das Schloss gefeiert in Zusammenhang mit dem großen Jubiläums-Alphorntreffen. Ab 12.45 Uhr findet die Begrüßung statt, danach spielen verschiedene Alphorngruppen im Innenhof des Schlosses. Um 16 Uhr erklingt ein Gesamtchor der Alphornbläser. Danach besuchen die Alphornbläser in Rohrdorf das Musikfest, dort erfolgt gegen 18.30 Uhr nach dem Sternmarsch auf ein Auftritt und der gemeinsame Ausklang in gemütlicher Runde.

Am Sonntag, 25. Juni, beginnt das Fest ab 9 Uhr im Schlossinnenhof. Um 9.30 Uhr ist ein Wort-Gottesdienst mit der Stockweg Alphorn Formation und der Gruppe Jodelfreid geplant. Im Anschluss finden Ehrungen und Grußworte statt. Die Alphornbläser reisen anschließend gemeinsam nach Rohrdorf zum Mittagessen. Mittags folgen weitere Auftritte als Gesamtchor vor der Festhalle. Gegen 15.30 Uhr endet das Jubiläums-Alphorntreffen in Meßkirch. Sollte die Witterung schlecht sein, finden alle Auftritte in der Stadthalle Meßkirch statt.