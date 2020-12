„So stehet rasch vom Schlafe auf: Der Hahn weckt jeden, der noch träumt. Der Hahn bedrängt, die säumig sind, der Hahn klagt die Verleugner an.“ (Hymnus der Laudes der ersten Woche).

Jeder Tag beginnt bei mir gleich. Ich gehe in den Pfarrgarten und öffne den Hühnerstall. Wie groß ist die Freude, wenn mich meine Damen begrüßen und es kaum erwarten können, nach draußen zu dürfen. Als erstes stolziert der Loui heraus, ein junger Hahn, ein Mischling aus französischem La Flèche-Huhn und Welsumer-Huhn aus eigener Zucht.

Wenn vieles ansteht, dann freue ich mich am Leben im Garten und an der Lebensfreude der Tiere. Gerade jetzt in der Corona-Zeit geben mir die Tiere viel. Sie kümmern sich um nichts und freuen sich einfach nur, wenn jemand nach ihnen schaut und sie genug zu fressen haben. Schon viel habe ich von den Tieren gelernt: Sei zufrieden und dankbar, dass Du leben darfst.

Der Hahn macht mir besonders viel Freude. Wir sind beste Freunde. Weil er so dunkel ist, hat er von mir den Spitznamen „Pater Loui“ bekommen, nur dass es mit dem Zölibat bei ihm etwas hapert. Aber er erinnert mich immer wieder an Petrus, der Jesus verleugnet hat und sogleich ein Hahn krähte.

Wenn ein Hahn auf einem Kirchturm zu sehen ist, dann erinnert er die Christen daran, treu zu Jesus Christus zu sein. Ein Christ soll sich nicht winden und im Wind drehen, wie der Wetterhahn auf dem Turm, wenn es darum geht, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Das ist manchmal gar nicht so leicht: In der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie oder bei Freunden. Gerade die Adventszeit lädt die Christen dazu ein, die Beziehung zu Jesus Christus zu erneuern und die Treue zu ihm auszubauen.

Wenn mein Loui durch den Garten läuft, dann erinnert er mich an die Treue, die ich bei der Priesterweihe versprochen habe. Und ich frage mich: Hast Du heute schon gebetet? Hast Du an Jesus gedacht? Hast Du an Deine Mitmenschen gedacht? Und bist Du dankbar, dass Du zu Essen hast?

Und mein Hahn Loui erinnert mich daran, dass ich lebe und dass ich gesund bin. Die Lebensfreude, die dieses Tier ausstrahlt, ist Ansporn für mich, dankbar zu sein, auch jetzt und trotz Corona.