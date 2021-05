Meßkirch Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Der Weg zur Kunst ist frei: Kreisgalerie und Galerie Wohlhüter öffnen

Nach monatelanger Schließung sind jetzt die Werke von Ferdinand Joesten und Peter Weydemann in der Kreisgalerie in Meßkirch sowie von Jörg Bach und Gerhard Langenfeld in der Galerie Wohlhüter in Leibertingen-Thalheim zu sehen.