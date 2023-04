Der Dirigent Georg Mais, die Musikerin Katharina Schmitz und der Musiker Immo Schaar traten am Sonntagnachmittag im Meßkircher Schloss auf. In ihrem Programm „Joseph Haydn und sein Papagei“ präsentierte das Trio neben vielen Informationen über den Komponisten auch dessen Musik und Kompositionen einiger seiner Zeitgenossen. Zu hören waren Stücke von Haydns Bruder Michael Haydn, von Wolfgang Amadeus Mozart, Ignaz Pleyel und Alessandro Rolla.

In seinem Vortrag über den weltbekannten Komponisten reihte Georg Mais aber nicht einfach Fakten aneinander, er verpackte die Informationen in eine amüsante Geschichte. Er selbst, der Dirigent der Gegenwart, sei dem großen Künstler aus der Vergangenheit in einem Traum begegnet. Und das ging so: Während einer Bahnfahrt nach Dresden – mitten in der Coronakrise – sitzen Mais und Haydn in einem Zugabteil. Man kommt ins Gespräch, tauscht zunächst Belanglosigkeit über Lockdown, Maske sowie Beschränkungen aus und landet dann endlich beim gemeinsamen Thema, der Musik. Im Speisewagon, den man gemeinsam aufsucht, gesellt sich eine weitere Person hinzu. Valpurga Appolonia, eine alte Dame um die 80, ehemalige Klavierlehrerin und Haydn-Kennerin. Sie weiß, einem Lexikon gleich, alles über das Leben des großen Musikers und kennt die Umstände seiner Zeit. Dadurch nimmt das Dreiergespräch immer wieder Fahrt auf, denn die Dame spart nicht mit Kritik und stacheligen Anspielungen. Aber der große Künstler nimmt es locker, auch wenn die Bemerkungen von Valpurga Appolonia dem Dirigenten Mais zeitweilen die Schamesröte ins Gesicht treiben. Bei Unstimmigkeiten hat der imaginäre Haydn schnell mal sein Handy zur Hand, um etwas nachzugooglen, so auch das Jahresprogramm der Semperoper – man ist schließlich auf dem Weg nach Dresden.

Das Publikum lauschte aufmerksam dem Vortrag von Georg Mais und genoss den musikalischen Teil des Programms von Katharina Schmitz (Violine) und Immo Schaar (Viola). Die Violinistin gehört den Münchner Philharmonikern an. Schaar spielt in der Bratschengruppe des Gewandhausorchesters Leipzig. Beide sind zudem Mitglieder der Leipziger Kammersolisten. Mais beschäftigt sich auch intensiv mit den Lebensgeschichten der Komponisten. Da darf dann auch ein Detail wie der Verbleib von Haydns Papagei nicht fehlen, der wurde nämlich ein Jahr nach Haydns Tod im Mai 1809 an einen Liechtensteiner Fürsten versteigert.