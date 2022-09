Damit wird eine der zentralen Verkehrsachsen in der Stadt Meßkirch lahmgelegt. Nötig ist diese Sperrung im Zuge der Sanierung der in den Adlerplatz mündenden Ziegelbühlstraße. Nun wird der Regenwasserkanal, der im Bereich des Adlerplatzes liegt, ausgebaut und die Kanalrohre durch größere ausgetauscht, wie Uwe Winkler vom städtischen Tiefbauamt auf Anfrage erklärte. Rund acht Wochen wird die Sperrung des Adlerplatzes dauern, da auch Leitungen für die Breitbandversorgung, wie auch Stromkabel verlegt werden sollen. Während der Sperrung können die Bushaltestellen auf dem Adlerplatz nicht angefahren werden. Ersatzhaltestelle sind in der Bahnhof- beziehungsweise in der Jahnstraße.

