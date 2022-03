Auslöser für die Debatte im Technischen Ausschuss des Gemeinderats sind zwei Bauprojekte in der Altstadt. In einem Fall sollen 16 Mietwohnungen entstehen, es gibt aber nur zwei Stellplätze auf dem Grundstück.

In der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) des Meßkircher Gemeinderats gab es eine größere Debatte darüber, ob für Wohnbauprojekte in der Altstadt Stellplätze ausgewiesen werden müssen. Diese Debatte mündete in grundsätzliche Überlegungen zum