von Karl Mägerle

Nicht leicht gefallen ist des den Mitgliedern der Rengetsweiler-Musikanten, ihr weit über die Heimatgrenzen hinaus bekanntes dreitägiges Rengetsweiler Waldfest vom 8. bis 10. Mai abzusagen. Doch ganz entmutigen ließen sich die Rengetsweiler-Musikanten nicht, zumal der Muttertag-Sonntag beim Waldfest immer eine besonderer Anlass ist – mit einem großzügigen Menü sowie dem abwechslungsreichen musikalischen Unterhaltungsprogramm und dem bekannten Hammellauf. Dies alles soll nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb soll jetzt die örtliche Gastronomie eingebunden werden. Das heißt, so Monika Huber, „Waldfest meets Wirtshaus“, für alle Freunde des Waldfestes. Wer mitmachen will, kann ein Essen am Muttertag, 9. Mai bestellen.

Nach der Pandemie wird in den Gaststätten aufgespielt

„Dabei unterstützen sie nicht nur unseren Verein, sondern die örtliche Gastronomie, die auch sehr unter der Pandemie leidet“, sagt Huber. Von jeder eingegangenen Bestellung geht nach Vereinbarung ein kleiner Obolus an die Vereinskasse der Rengetsweiler-Musikanten. Sobald die Corona-Verordnungen es zulassen werden, spielen die Rengetsweiler-Musikanten bei den teilnehmenden Gaststätten nach Vereinbarung ein Frühschoppenkonzert oder einen musikalischen Feierabendhock.

Meßkirch Gemeinsames Musizieren, Kameradschaft und Einnahmen fehlen den Musikverein in und um Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

Bestellungen sind ab sofort möglich

Das Waldfest in Rengetsweiler entstand vor über 50 Jahren. Über die Jahre wurde es großes Fest mit Groß-Zeltbetrieb. Monik Huber betont, dass man die behördlichen Vorgaben zur Pandemie einhalte und mit der Absage unterstütze. „Natürlich erleidet auch unser Verein sehr starke finanzielle Einbußen in der Vereinskasse.“ Vieles sei zurückgestellt worden, da bereits 2020 kein Waldfest stattfand. Mit der Aktion “Waldfest meet Wirtshaus“ wollte man die Gasthäuser unterstützen und einen Beitrag leisten. Vom 7. Mai bis 9. Mai 2021 ist bei den teilnehmenden Gaststätten „Frieden“ und „Rumpelstilzchen“ in Rengetsweiler, „Adler“ in Leitishofen und „Adler“ in Heudorf eine Speisekarte der Gerichte aufgelegt, die unter www.rengetsweiler-waldfest.de und Facebook eingesehen werden kann. Direkt beim Restaurant kann dort auch bestellt werden.