Freudestrahlend kam die neue Narrenmutter aus dem Zimmernschloss und wurde von den vielen Hemdglonker, Zunftkatzen, Hirlinghansele, Musiker der Stadtkapelle sowie des Fanfarenzuges, der Zimmergilde und zahlreichen Zuschauer begeistert begrüßt. Angelika Gmeiner ist die neue Narrenmutter der Meßkircher Katzenzunft. Besonders umjubelt wurde die Narrenmutter von den Fledermäusen, deren Gildemeisterin die aktive Närrin lange Jahre gewesen ist. Bis zur nächsten Fasnacht wird sie an der Seite von Narrenvater Bernhard Tscholl die Zunft präsentieren. Bei Einbruch der Dunkelheit begann die Suche nach der neuen Narrenmutter am Adlerplatz. Auf dem Kutschbock steuerte Frank Singler die von den Hemglonkern gezogene Kutsche durch die Altstadt bis hinauf in den Schlosshof. Viel närrisches Volk hatte sich mit Fackeln und Lampions der Suche angeschlossen.