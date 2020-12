Nach Einbruch der Dunkelheit gehe ich gerne durch die fast leeren Straßen, um noch einmal frische Luft zu schnappen. In der Adventszeit genieße ich dabei die leuchtenden Weihnachtsdekorationen. Manche haben einzelne Sterne aufgehängt, auf einem Balkon steht ein leuchtender Schneemann, andere schmücken das ganze Haus. Da ist dann so viel zu sehen, dass man genau hinsehen muss, um das einzelne Stück zu erkennen.

Bei Weihnachten scheint es mir ganz ähnlich zu sein. Vor lauter Drumherum mit Geschenken, Essen und Erwartungen muss man genau hinschauen, um das Wichtigste sehen zu können: Das neugeborene Jesuskind.

Darauf kommt es an und das ist in Pandemiezeiten auch nicht anders. Christinnen und Christen feiern die Geburt Jesu. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Gott ist kein ferner Gott, sondern bei uns, mitten unter uns.

Die vielen Kerzen und Lichter sind Zeichen dafür, dass durch Jesus die Welt heller wird. In seinem Handeln zeigte sich die Liebe Gottes, die allen Menschen gilt.

In Meßkirch habe ich die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ kennengelernt. Pfadfinderinnen und Pfadfinder geben das Licht weiter, dass in Bethlehem, im Heiligen Land vieler Religionen, entzündet wurde und in vielen Ländern weitergegeben wird.

Viele holen sich das Licht in unserer Kirche ab und geben es auch in der Familie und in der Nachbarschaft weiter. Es wird heller, weil das Licht geteilt wird und es wird wärmer, weil Menschen aneinander denken und füreinander da sind.

In diesem Jahr ist es besser, wenn wir uns dabei nicht in den Arm nehmen. Aber wir können andere Formen finden, die nicht weniger herzlich sind. Mal wieder schreiben oder telefonieren. Einen Einkauf mit erledigen oder was Selbstgemachtes vorbei bringen.

Es gibt viele Möglichkeiten, das Licht und die Liebe von der Krippe in Bethlehem weiterzugeben.

In einem Lied heißt es:

„Tragt in die Welt nun ein Licht,

sagt allen: Fürchtet euch nicht!

Gott hat euch lieb, Groß und Klein

Seht auf des Lichtes Schein.“

Ich wünsche Ihnen helle und gesegnete Weihnachten.