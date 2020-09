Meßkirch Nur für Abonnenten vor 11 Stunden

Coronavirus: Meßkirch hat die meisten Neuinfektionen im Landkreis Sigmaringen – Warum ist das so?

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung prangerte Stadtrat Thomas Nuding am Dienstagabend einen zu laschen Umgang mit der Pandemie und fehlende Kontrollen in der Gastronomie an. In Meßkirch sind aktuell zwölf Bürger mit dem Virus infiziert. Wo haben sie sich infiziert?