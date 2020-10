Meßkirch Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

Corona-Virus: So viele Meßkircher sind aktuell in Quarantäne

In den vergangenen Tagen stieg die Zahl der mit Covid-19 infizierten Personen in Meßkirch wieder deutlich an. Am Dienstag ist die Stadt Spitzenreiter im Landkreis Sigmaringen, der jetzt den Schwellwert von 35,9 erreicht hat mit insgesamt 53 Infizierten.