Das öffentliche Leben in der Heidegger-Stadt hat seinen Einzelhandel wieder. Knapp vier Wochen nach dem Neustart sehen Händler und Friseure trotz gewisser Einschränkungen positiv in die Zukunft. Eine kleine Umfrage unter den Gewerbetreibenden in der Innenstadt zeigt, dass langsam wieder Normalität Einzug hält.

Beim Friseur bekommt man jetzt schnell Termine

Das gilt beispielsweise für das Friseurgeschäft von Sonja Sewald. Wie sie berichtet, hat sich der Ansturm der ersten Tage, verbunden mit langen Wartezeiten, wieder gelegt: „Die ersten Kunden mussten fast vier Wochen lang auf einen Termin warten.“ Sie kümmert sich gerade um die Frisur von Felix Heimberger. Der junge Sauldorfer bestätigt: „Ich konnte nach der telefonischen Anmeldung am nächsten Tag gleich kommen.“ Die schnelle Terminvergabe bestätigt auch Saskia Adelberger. Sie sitzt auf dem anderen Serviceplatz und bekommt gerade von Swetlana Uschakow die Haare gewaschen. „Ich habe mich vor zwei Tagen angemeldet und sofort einen Termin bekommen“, sagt die Leibertingerin.

Meßkirch Kleine Geschäfte sind wieder offen: So war der erste Tag nach der Zwangspause für Händler und Kunden in Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

Friseurin hat jetzt eine Vollzeitstelle

Für Friseurin Uschakow hat die Coronapause eine positive und eine negative Seite: „Ich habe als 450-Euro-Kraft sechs Wochen lang nichts verdient.“ Die positive Seite schildert ihre Chefin: „Sie arbeitet jetzt als Vollzeitkraft.“ So ganz normal ist der Alltag im Salon aber noch nicht. Es sind sehr viele neue Hygienevorschriften zu beachten, deren Einhaltung im Alltag sehr viel Aufwand erfordert.

Das sagt die Gewerbe- und Handelsvereinigung: Die Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) der Heidegger-Stadt besteht derzeit aus 89 Mitgliedern unterschiedlicher Branchen und Geschäftsbereiche. Die Mittelstandsvereinigung wird von Mathias Bank, dem Inhaber einer IT-Firma, geleitet. Zur augenblicklichen Lage des Meßkircher Einzelhandels kann Bank noch keine genauen Angaben machen, weil noch keine offizielle Statistik des GHV über die Corona-Zwangspause und ihre Auswirkungen vorliegt. Als Inhaber einer Firma, die ihre Kunden aus dem Handel mit Digitallösungen versorgt, hat der Meßkircher einen Überblick über die Lage in weiten Teilen der Region. Er bilanziert: „Die Geschäfte, die sich der Digitalisierung geöffnet haben, konnten die Krise bislang besser überstehen.“ Bank warnt aber davor, in der technischen Lösung ein Allheilmittel zu sehen: „Erst eine innovative Geschäftspolitik mit kreativen Ideen kann Erfolg bringen.“ Gerade in diesem Bereich sieht der GHV-Chef für Meßkirch noch Nachholbedarf. Bank bedauert auch, dass die Gastronomie im GHV nur „spärlich“ vertreten sei. Er wünscht sich eine starke GHV, um die Interessen der Meßkircher Mittelständler wirksamer zu vertreten.

Trauringe sind in Meßkirch der Renner

Heimrad Sauter, Chef im gleichnamigen Fachgeschäft für Optik, Uhren und Schmuck, hat aktuell im Bereich Optik keine Einbußen zu verzeichnen. Das liege unter anderem daran, so der Geschäftsmann, dass Optiker während der Corona-Zwangspause als systemrelevant galten und deshalb nicht schließen mussten. Sauter: „Das betraf aber nur den Brillenbereich.“ Uhren oder Schmuckstücke durfte der Meßkircher in diesen Wochen nicht verkaufen. Deswegen seien in diesen Bereichen Umsatzeinbußen vorhanden. In den Wochen seit der Wiedereröffnung macht Heimrad Sauter eine aus seiner Sicht ungewöhnliche Beobachtung: „Derzeit sind Eheringe gefragt wie selten zuvor.“ In den vergangenen Wochen habe er mehr Trauringe verkauft, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Für Optiker Heimrad Sauter (rechts) und Kunden wie Johannes Schalk wurde aus dem Notbetrieb „Optik“ wieder der Normalzustand, allerdings mit Maske. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Laufkundschaft in der Innenstadt fehlt

Silke Schönholzer gehört mit ihrem Unverpackt-Laden zu den Neulingen in der städtischen Geschäftswelt. Sie eröffnete ihr Geschäft erst am 7. Januar und musste als erste Feuerprobe die Corona-Ausnahmezeit bewältigen. Da Schönholzer auch Lebensmittel im Angebot hat, durfte ihr Geschäft geöffnet bleiben. Weil aber so viele andere Geschäfte in der Innenstadt geschlossen waren, verzeichnet sie für die Ausnahmezeit eine deutliche Abnahme der Kundenzahl. Die ersten Wochen nach den ersten Lockerungen stimmen die Geschäftsfrau positiv. Es gehe, so versichert sie, mit der Kundenanzahl wieder aufwärts.

Meßkirch So hart trifft die Corona-Krise den Meßkircher Einzelhandel Das könnte Sie auch interessieren

Maskenpflicht veränderte das Kundenverhalten

Im Schreibwarengeschäft und der Buchhandlung von Michael und Dieter Karl ist der Alltag fast wieder eingekehrt. Fast, weil natürlich auch hier die Maskenpflicht gilt. Die beiden Geschäftsleute geben der Maskenpflicht die Schuld daran, dass insgesamt weniger Kunden Bücher, Stifte oder Magazine kaufen als vor Beginn der Pandemie. Dieter Karl beobachtete: „Nach der Eröffnung nahm die Kundenzahl zu, bis zu dem Zeitpunkt, als die Maskenpflicht eingeführt worden ist.“ Michael Karl hat während der Zwangsschließung intensiv auf die Möglichkeiten der modernen Technik mit Bestellservice über das Internet gesetzt. Dieser Service werde auch jetzt noch genutzt, aber nicht so stark, um den Kundenschwund völlig aufzufangen.