„Das macht einen Euro und acht Cent!“ Nach dieser Aufforderung der freundlichen Kassiererin im Supermarkt oder des Einzelhändlers in der Innenstadt greifen auch im Raum Meßkirch immer weniger Kunden zur Geldbörse, um nach Kleingeld zu suchen. In Zeiten des Corona-Ausnahmezustandes hat das bargeldlose Zahlen deutlich an Beliebtheit gewonnen. Auch sonst erweist sich das Virus vielfach als Turbobeschleuniger für die Nutzung neuer elektronischer Vertriebswege.

Das bargeldlose Bezahlen kann auch völlig kontaktlos ablaufen. Voraussetzung dafür ist ein spezielles Kundenterminal. | Bild: Michael Kappeler

Kunden interessieren sich für das bargeldlose Bezahlen

Markus Herz ist einer der beiden Vorstände der Volksbank Meßkirch. Nach fast vier Wochen Ausnahmezustand packt der Banker seinen Eindruck in die kurze Feststellung: „Es wird mehr bargeldlos bezahlt.“ Schon vor der Pandemie sei das Thema relevant gewesen, aber jetzt sei der Trend auch sichtbar. Bemerkbar macht sich dies an den verstärkten Nachfragen.

Bargeldlos bezahlen Bezahlungen sind mit der Girocard, auch EC-Karte genannt, Kreditkarte oder dem Smartphone möglich. Neuere Girocards ermöglichen das kontaktlose Bezahlen. Beim Bezahlen mit dem Smartphone wird der Betrag über die Kreditkarte abgerechnet. Die Möglichkeiten kann man sich bei der eigenen Bank erklären lassen.

Nicht nur junge Menschen interessieren sich für das Online-Banking

„Meist sind es Privatkunden, die sich nach Details für das Zahlen ohne Schein und Münze erkundigen“, sagt Herz. Ebenfalls gestiegen ist nach Beobachtungen des Bankchefs das Interesse am Online-Banking. Dazu kann Herz ein Beispiel aus seiner Familie erzählen. Seine Schwiegermutter in Kaiserslautern sei trotz ihres hohen Alters immer zur Bank gefahren, um dort Überweisungen in Auftrag zu geben und andere Bankgeschäfte zu erledigen. Wegen Corona ist die Pfälzerin auf das Onlinebanking umgestiegen. „Allerdings macht sie das nicht selbst. Sie hat meiner Frau eine entsprechende Vollmacht erteilt und wir erledigen ihre Geldgeschäfte von Meßkirch aus“, erklärt Markus Herz. Von der Sparkasse Meßkirch-Pfullendorf bestätigt Vorstandsmitglied Carsten Knaus die Aussage seines genossenschaftlichen Kollegen. Beide sind sich einig, dass nicht nur junge Menschen für bargeldloses Bezahlen offen sind. Auch Einzelhändler schätzen die Vorzüge.

Meßkirch Kleine Geschäfte sind wieder offen: So war der erste Tag nach der Zwangspause für Händler und Kunden in Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

Elektronischer Bestellservice in Corona-Zeiten

Michael Karl beispielsweise stellt in seiner Buch- und Schreibwarenhandlung bereits nach der ersten Woche nach dem Verkaufsverbot in Meßkirch fest, dass deutlich mehr bargeldlos bezahlt wird. In der Zwangspause machte der Buchhändler nach eigenen Angaben gute Erfahrungen mit dem elektronischen Bestellservice. Bücherfreunde können online bestellen und bekommen die Titel frei Haus geliefert. Für die Meßkircher Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) bekundet der Vorsitzende Mathias Bank die grundsätzliche Offenheit der Geschäftsleute für neue Zahlsysteme.