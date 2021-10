von Julia Lutz

Zum Wochenende steigt die Zahl der mit Covid-19 infizierten Bürger im Landkreis Sigmaringen auf 300 an. Am Freitag wurden 41 Neuinfektionen und 27 Genesungen gemeldet, am Donnerstag waren es 50 neue Fälle und 26 Genesungen.

So ist die Lage in Meßkirch und Umgebung

Mit Stand vom Freitag sind 18 Bürger in Meßkirch und den Ortsteilen positiv auf Covid-19 getestet. Am Freitag wurden vier neue Fälle bekannt. In Stetten am kalten Markt steigt die Zahl am Freitag auf insgesamt fünf Infizierte, darunter drei Neuinfektionen. In Schwenningen steigt die Zahl um einen weiteren Fall auf fünf Infizierte, in Leibertingen ist weiterhin ein Bürger positiv getestet. In Inzigkofen sind es vier Fälle. In Sauldorf gibt es keine Infizierten mehr seit Freitag. In Beuron ist weiterhin kein Bürger mit dem Coronavirus infiziert.

Pfullendorf bleibt Hotspot mit 73 Fällen

In Pfullendorf sind 73 Personen positiv getestet. Am Freitag waren es zehn Neuinfektionen und sechs Genesungen. Am Donnerstag wurden sieben Neuinfektionen und acht Genesungen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten in Pfullendorf innerhalb einer Woche um 23 Fälle. Am 1. Oktober waren bereits 50 Bürger infiziert. Mit deutlich Abstand dahinter liegen Mengen mit 38 Infizierten und Sigmaringen mit 29 Infizierten, gefolgt von Bad Saulgau mit 21 Fällen. In Herdwangen-Schönach und Wald sind jeweils ein Corona-Fall bekannt, in Illmensee gibt es weiterhin keine mit Corona infizierten Bürger.

Mehr Corona-Patienten im Kreiskrankenhaus

Die gestiegenen Fallzahlen spiegeln sich auch in der Belegung im Krankenhaus in Sigmaringen wider. Insgesamt 10 Corona-Patienten werden hier stationär behandelt. Davon waren am Freitag acht Infizierte auf der Isolierstation und zwei Patienten auf der Intensivstation. Diese werden beatmet. Das sind vier Patienten weniger, als im Kreisklinikum Tuttlingen behandelt werden. Dort liegen sechs Corona-Patienten stationär, davon vier ungeimpfte und zwei geimpfte Personen. Ein Patient wird auf der Intensivstation beatmet, wobei keine Information vorliegt, ob die Person geimpft ist.