Auch am Wochenende meldet das Gesundheitsamt in Sigmaringen zahlreiche Neuinfektionen. Am Samstag wurden 26 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag 38. Vor allem Pfullendorf sticht dabei heraus.

322 Kreisbewohner sind aktuell mit Corona infiziert, teilt das Gesundheitsamt am Sonntag mit. Am Samstag wurden 26 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag dann 38. In Pfullendorf steigt die Zahl der Infizierten auf 85 Personen an, nachdem am Sonntag elf