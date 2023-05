Der Sing Out Chor hatte zusammen mit dem Jugendchor Ohrwurm der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen (links im Bild) dazu eingeladen. Mit einem bunten Strauß an Melodien erfreuten die Sängerinnen und Sänger das Publikum. Das einstündige Konzert wurde von Manuela Fischer und Christoph Widmer (Sing Out) sowie Julia Kempter (Jugendchor Ohrwurm) instrumental begleitet und dirigiert. Anstelle des Eintrittsgeldes wurde um Spenden für ein krankes Kind gebeten.