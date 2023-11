Die Proben für das Musical „Im Riff geht‘s rund“ am Martin-Heidegger-Gymnasium laufen auf Hochtouren. Die Schülerinnen und Schüler aus den fünften, sechsten und siebten Klassen fiebern der ersten Aufführung entgegen: die Kostüme sind fertig, die Texte sind gelernt, nun müssen nur noch alle Arbeitsgruppen zu einem großen Ganzen zusammengeführt werden, denn schon bald ist Premiere.

„Es wird ein buntes Spektakel mit tollen Lichteffekten, zahlreichen Requisiten und farbenfrohen Kostümen“, verrät Markus Fiederer, der zusammen mit Schulleiter Tobias Andelfinger die Gesamtleitung des Musical-Projekts innehat. Das Publikum wird bei den Aufführungen in eine faszinierende Unterwasserwelt eintauchen und darf sich auf eine exotische Vielfalt an Pflanzen, Fischen und das Prickeln von Südsee-Atmosphäre freuen.

Bei der Probe in der Halle am Feldweg, die der SÜDKURIER besucht, ist bereits ein Vorgeschmack zu spüren, denn im Bühnenhintergrund an der Wand schwimmen im strahlenden Blau Fische in der spannenden Welt der Korallen. Davor die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, die ihre Szenen proben. An diesem Tag sind die Techniker zum ersten Mal im Einsatz. Sie statten die Akteure mit Mikros aus, legen Kabel und testen die Lichteffekte. Stefan Bartknecht weist die Mittel- und Oberstufenschüler in die Technik ein. „Jede Arbeitsgruppe hat den Ehrgeiz, sich zu optimieren“, erzählt Markus Fiederer, der den musikalischen Bereich unter sich hat und das Musical am Klavier begleitet.

Die Vorbereitungen starteten bereits im vergangenen Halbjahr, doch dann mussten die Aufführungen wegen Krankheit abgesagt werden. Deshalb gibt es als Besonderheit in diesem Schuljahr zwei Projekte: eines in diesem Halbjahr und ein weiteres im nächsten. Normalerweise sind immer die fünften und sechsten Klassen beteiligt. Da das Projekt jedoch ins neue Schuljahr verschoben werden musste, stehen nun die Sechst- und Siebtklässler auf der Bühne. „Wir haben einige der neuen Fünftklässler aber schon eingebunden“, erzählt der Chorleiter, weshalb ungewöhnlich viele Akteure beteiligt seien, und zwar mehr als 100. Bisher haben die verschiedenen Gruppen, die sich mit den Kostümen, den Requisiten, der Maske, der Technik, mit dem Schauspiel oder dem Gesang befassen, separat vorbereitet. Aufregend sei es für die Unterstufenschüler zu erleben, wie sich jetzt alles ineinanderfügt. „Nun bekommen sie das richtige Bühnenfeeling“, versichert Tobias Andelfinger, der die Theater-Arbeitsgemeinschaft leitet. „Wir beginnen immer erst mit einem Sprachtraining, dann mit den Ausdruckmöglichkeiten auf der Bühnen, bevor es ans Textlernen geht“, beschreibt er. Bei dieser Probe stehe die Textsicherheit im Mittelpunkt. „Es gehört zu den schönsten Erfahrungen des Projekts, dass die Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen, wenn man ihnen etwas zutraut“, freut sich Markus Fiederer. Wenn noch mithelfende Hände gebraucht würden, brauche man gar nicht lange fragen, da sich gleich Bereitwillige finden würden.

Die Musik ist flott, peppig und macht dem Chor Vergnügen. Das bestätigen die beiden „Glitzerinen“ Noemi Schrempp und Alexa Braunschweig. Sie hätten im Stück keine große Sprechrolle, aber lieben das Singen. Den „Zerstörern“ Benedikt Schönebeck und Mateo Schauer gefallen ihre Rollen ebenso. „Sie sind gut ausgesucht“, bestätigt Mateo in seinem orangefarbenen Overall und dem Hammer in der Hand. „Wir sind anfangs die Bösen, dann aber die Guten“, verrät Benedikt. Antonia Nipp, die als Flaschenpost eine Hauptrolle spielt, sieht der Aufführung gelassen entgegen. „Es fühlt sich gut an, die Hauptrolle zu spielen“, erzählt sie. Es mache ihr keinerlei Schwierigkeiten, den Text auswendig zu lernen.

„Das Musical ist immer ein Höhepunkt im Schuljahr“, betont der Schulleiter. Die Viertklässler der Grundschulen, die eine Aufführung gesehen hätten, würden sich auf das Mitmachen in der fünften Klasse freuen.